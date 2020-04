Mεγάλο αφιέρωμα στον Πέδρο Αλμοδόβαρ & Πρεμιέρα για το «Πόνος και Δόξα»

Άλλη μία μεγάλη πρεμιέρα γίνεται αφορμή για ένα μεγάλο αφιέρωμα στη Νova! To, η τελευταία ταινία του πολυβραβευμένου Ισπανού σκηνοθέτηπου ήταν υποψήφια για Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, αλλά και για τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, κάνει πρεμιέρα στη Novaκαι σετην, στις, από τοΑπό την, θα προβάλλεται μία από τις πιο πρόσφατες ταινίες του, από το. Αναλυτικότερα:, Δραματική, υποψήφια για το BAFTA Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, με τους. Υπόθεση: Μια τυχαία συνάντηση αλλάζει ξαφνικά τα σχέδια της Χουλιέτα για μετακόμιση από τη Μαδρίτη στη Λισαβόνα. Αποφασίζει να μείνει στην ισπανική πρωτεύουσα, περιμένοντας νέα από την κόρη της, την οποία έχει να δει 12 χρόνια.(«The skin I live in»), Θρίλερ, βραβείο BAFTA Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας και υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, με τους τους:. Υπόθεση: Ένας πλαστικός χειρουργός, κυνηγημένος από τα οικογενειακά τραύματα του παρελθόντος, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα άφθαρτο δέρμα, κάνοντας πειράματα σε μια νέα γυναίκα την οποία κρατά αιχμάλωτη.(«I’m so excited»), Κωμωδία, με τους με τους: Υπόθεση: Ένα τεχνικό πρόβλημα θα κάνει άνω κάτω μια υπερατλαντική πτήση. Την ίδια στιγμή που οι πάντες κοιμούνται στην οικονομική θέση ναρκωμένοι από το προσωπικό, τα πράγματα στην business class βρίσκονται εκτός ελέγχου. Δυο πιλότοι και οι λιγοστοί επιβάτες που μένουν ξύπνιοι προσπαθούν πανικοβλημένοι να επικοινωνήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ οι φροντιστές αποφορτίζουν το τεταμένο κλίμα με μια χορευτική διασκευή του «I’m so excited» των Pointer Sisters.(«Pain and glory»), Κοινωνική ταινία, υποψήφια για το Όσκαρ και τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας και Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Αντόνιο Μπαντέρας, υποψήφια για BAFTA Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας και υποψήφια για τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών, ενώ ο Αντόνιο Μπαντέρας κέρδισε το βραβείο για την ερμηνεία του στις Κάννες, με τους. Υπόθεση: Σε δημιουργικό τέλμα και νιώθοντας τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν, ένας σκηνοθέτης θυμάται σημαντικές συναντήσεις και στιγμές της ζωής του.Ολόκληρο το αφιέρωμα με όλες τις παραπάνω ταινίες θα είναι διαθέσιμο στην ειδική κατηγορίαστην υπηρεσία, από τη, έτσι ώστε οι συνδρομητές να έχουν την ευκαιρία να τις παρακολουθήσουν όποτε το επιθυμούν!