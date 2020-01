20 χρόνια δορυφορική τηλεόραση Nova

που ξεκίνησε επίσημα η εκπομπή του δορυφορικού μπουκέτου της Nova, με το σλόγκαν. Από εκείνη την ημέρα. Σε αυτή τη διαδρομή των 20 χρόνων από το, και από το, μέχρι το, που είναι το σλόγκαν με το οποίο υπογράφει σήμερα, η Nova έχει βάλει την… υπογραφή της σε ένα διαφορετικό τηλεοπτικό σκηνικό. Η καινοτομία από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας ενσωματώθηκε στο DNA της με αποτέλεσμα να αποτελεί οδηγό για τη συνέχεια της επιτυχημένης της πορείας. Άλλωστε, εδώ και 20 χρόνια, η Nova είναι αυτή πουείναι που καθιέρωσε τιςκαι εισήγαγε(π.χ. sky cam, superslow motion, κ.α) καιγια την ανάλυση των αθλητικών μεταδόσεων.είναι που έφερεστην ελληνική τηλεόραση.είναι που έκανε τηνστη χώρα.είναι που λάνσαρε πρώτη την υπηρεσία πολλαπλής θέασηςείναι που εισήγαγε πρώτη τις συνδυαστικές υπηρεσίες, αρχικάπροσφέροντας σταθερή τηλεφωνία, internet και συνδρομητική τηλεόραση σε ένα λογαριασμό, διευρύνοντας έτσι την αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης.είναι που λάνσαρε πρώτη τοκαι έδωσε τη δυνατότητα στους συνδρομητές να απολαμβάνουν μέσω internet το αγαπημένο τους πρόγραμμα όπου και αν βρίσκονται μέσω laptop, smartphone ή tablet.είναι που καθιέρωσε τομε το οποίο μπορούν οι συνδρομητές να παρακολουθήσουν στην τηλεόραση τους ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και παιδικάπρογράμματα όποτε εκείνοι θέλουν.είναι που έφερε τοτην πρώτη Ελληνική OTT (Over The Top) συνδρομητική υπηρεσία που και δίνει την δυνατότητα σε όποιον θέλει, ανεξαρτήτως παρόχουinternet, να απολαμβάνει θέαση On Demand, Live TV, αλλά ακόμα και offline με δυνατότητα download το πλούσιο κινηματογραφικό θέαμα της Nova.Η Nova σήμερα κατέχει τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα των δημοφιλέστερων αθλητικών διοργανώσεων αλλά και του ποιοτικότερου βραβευμένου κινηματογραφικού περιεχομένου, καθώς διαθέτει στη φαρέτρα τηςκαι είναι αυτό που ενδιαφέρει τον Έλληνα τηλεθεατή., καθώς έχει εξασφαλίσει και προβάλει μέσω των καναλιών Novasports, αποκλειστικά μέχρι το 2023 την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ, την, μεταδίδει αγώνες με, αλλά και(Serie A, Ligue 1, Eredivisie), καθώς επίσης και του δημοφιλέστερου τουρνουά τένις, του. Παράλληλα, υπάρχει ο απόλυτος κινηματογραφικός προορισμός, τα κανάλια Novacinema. Με ταα’ προβολής που σαρώνουν τα βραβεία, αλλά και τιςμέσα από τις συνεργασίες με τα κορυφαία studio του Hollywood.O Διευθύνων Σύμβουλος κ.με αφορμή την επέτειο των 20 χρόνων δήλωσε: «Η Nova είναι η πρώτη ψηφιακή συνδρομητική πλατφόρμα που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τηλεόραση. Σε όλη αυτή τη διαδρομή. Έχοντας στο…DNA μας την καινοτομία και με τη μοναδική τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτουν τα έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη μας, συνεχώςπου προσέφεραν και εξακολουθούν να χαρίζουν μοναδική εμπειρία θέασης».