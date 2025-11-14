Κυκλοφόρησε το trailer για το "The End Of An Era", τη νέα σειρά της Taylor Swift στο Disney+

Τον περασμένο μήνα (13 Οκτωβρίου), η pop megastar ανακοίνωσε ότι τα δύο πρώτα επεισόδια από τη σειρά των έξι θα κάνουν πρεμιέρα στο Disney+ στις 12 Δεκεμβρίου, ενώ τα επόμενα θα ανέβουν ανά ζεύγη στις 19 και 26 Δεκεμβρίου.

Η σειρά θα αφηγείται τη θρυλική πλέον περιοδεία των 149 συναυλιών, η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 και ολοκληρώθηκε με μια εμφάνιση στο Βανκούβερ τον περασμένο Δεκέμβριο, αποφέροντας πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις.

Πλέον οι fans μπορούν να δουν το επίσημο trailer, το οποίο ανοίγει με τη Swift να δηλώνει: «Είμαι πολύ συνειδητοποιημένη για τις μυστηριώδεις δυνάμεις που δρουν γύρω μου και που δεν θα καταφέρω ποτέ να ελέγξω». Βλέπουμε πλάνα από τα παρασκήνια με φίλους και οικογένειά της, στιγμές που δουλεύει το setlist, οργανώνει περίπλοκες σκηνικές χορογραφίες και συνεργάζεται με ειδικούς guests της περιοδείας, ανάμεσά τους η Sabrina Carpenter και ο Ed Sheeran.

Η Swift έχει δηλώσει: «Ήταν το Τέλος Μιας Εποχής και το γνωρίζαμε. Θέλαμε να θυμόμαστε κάθε στιγμή που οδηγούσε στην κορύφωση του πιο σημαντικού και έντονου κεφαλαίου της ζωής μας, γι’ αυτό επιτρέψαμε στους δημιουργούς να καταγράψουν αυτή την περιοδεία και όλες τις ιστορίες που υφαίνονταν μέσα της, καθώς πλησίαζε το τέλος. Και να κινηματογραφήσουν ολόκληρη την τελευταία συναυλία».

Το τελευταίο μέρος αφορά το Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show, μια ταινία συναυλίας που επίσης θα προβληθεί στο Disney+ στις 12 Δεκεμβρίου. Θα περιλαμβάνει ολόκληρο το set του Tortured Poets Department από την τελευταία εμφάνιση στο Βανκούβερ.

Αυτό ακολουθεί το προηγούμενο concert film Taylor Swift: The Eras Tour, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2023. Το ΝΜΕ είχε αναφερθεί εμφατικά: «Είναι ένα επίτευγμα που κόβει την ανάσα. Σε μια αδιάκοπη παράσταση, η Swift εμφανίζεται άλλοτε ως εκκεντρική καλλιτέχνιδα, άλλοτε ως country star και άλλοτε ως αυθεντικό pop icon».

«Κι όμως, παρά το θέαμα, ίσως οι ακουστικές στιγμές είναι αυτές που μένουν περισσότερο στη μνήμη. Η μοναχική της εμφάνιση στο πιάνο στο "You’re On Your Own, Kid" από το Midnights, και η δεκάλεπτη εκδοχή του "All Too Well" που κλείνει την "Red" era, υπενθυμίζουν εντυπωσιακά τι μπορεί να κάνει η Taylor Swift με ένα όργανο και τη δύναμη της φωνής της. Φυσικά, όπως αποδεικνύει ξανά και ξανά η Eras Tour, η Taylor Swift μπορεί να κάνει σχεδόν ό,τι θέλει».