Poppy: Η εκρηκτική ιέρεια του alt σύμπαντος επιστρέφει με νέο άλμπουμ

Η Poppy ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ "Empty Hands" και μοιράστηκε το καταιγιστικό, μελωδικό single "Bruised Sky".

Poppy
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Η Poppy είναι ένα από τα πιο αλλόκοτα, και μάλλον, γι’ αυτό συναρπαστικά, φαινόμενα της σύγχρονης εναλλακτικής μουσικής. Πριν γίνει το όνομα που ενώνει dark pop, industrial metal και ηλεκτρονικούς πειραματισμούς στο ίδιο σώμα, υπήρξε ένα «ρομποτικό κορίτσι» του YouTube: μια φιγούρα που έμοιαζε σαν να βγήκε από φουτουριστικό performance art, που μιλούσε με παγωμένο βλέμμα και αινιγματικούς μονόλογους, οι οποίοι έκαναν εκατομμύρια θεατές να αναρωτιούνται… «τι στο καλό βλέπω;». Κάπως έτσι χτίστηκε ο μικρός της ψηφιακός μύθος.

Το πραγματικό της όνομα είναι Moriah Rose Pereira και γεννήθηκε στη Βοστώνη. Πίσω όμως από την παράξενη, σχεδόν "uncanny valley" περσόνα που την έκανε viral το 2014, υπήρχε ήδη μια μουσικός αποφασισμένη να μη χωρέσει ποτέ σε κάποιο κουτί. Από την πρώτη της εμφάνιση στο κανάλι της (το περίφημο video “Poppy Eats Cotton Candy”) που πλέον έχει αγγίξει τα 5 εκατομμύρια views έδειξε ότι το project “Poppy” δεν θα ήταν κάτι συμβατικό.

Και πράγματι, η πορεία της ήταν μια συνεχής μετεξέλιξη. Ξεκίνησε με bubblegum pop, πέρασε σε σκοτεινά, ηλεκτρονικά soundscapes, βούτηξε με φόρα στο industrial metal και σήμερα αποτελεί μια από τις πιο απρόβλεπτες και ενδιαφέρουσες παρουσίες της alt σκηνής. Η δισκογραφία της, πάντα ανήσυχη, σχεδόν πάντα ανυπάκουη, άλλαζε δέρμα σε κάθε κυκλοφορία, επιβεβαιώνοντας ότι η Poppy ήθελε να δημιουργήσει θόρυβο και νέες τάσεις γύρω από το όνομά της.

Πλέον, με συμβόλαιο στη Sumerian Records, συνεχίζει να χαράζει τον δικό της, απόλυτα προσωπικό δρόμο. Ένας δρόμος που ξεκίνησε από ένα παράξενο βίντεο με μαλλί της γριάς και κατέληξε να την κάνει μια από τις πιο περίεργες καλλιτέχνιδες της εποχής. Από το YouTube μέχρι τις υποψηφιότητες Grammy, η Poppy παραμένει το ίδιο απρόβλεπτη, το ίδιο αινιγματική και το ίδιο αδύνατο να πάρεις τα μάτια σου από πάνω της. Και κάπως έτσι είναι και το νέο της βίντεο. 

Το έβδομο στούντιο άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει στις 23 Ιανουαρίου 2026 μέσω της Sumerian Records, συνεχίζοντας το Negative Spaces, που είχε βγει μόλις πριν από 12 μήνες.

Η υποψήφια για Grammy παρουσιάζει τώρα το "Bruised Sky", ένα βαρύ (κι ασήκωτο για τον κόσμο της pop) κομμάτι όπου παλεύει με βαριά θέματα, αφήνοντας τη φωνή της να ταλαντεύεται από πονεμένες emo μελωδίες μέχρι σπασμωδικά death-metal growls. Την παραγωγή και τη συν-σύνθεση του τραγουδιού υπογράφει ο σταθερός συνεργάτης της Poppy και πρώην μέλος των Bring Me The Horizon, Jordan Fish, ενώ το συνοδεύει και ένα βίντεο σε σκηνοθεσία του Orie McGinness.

 

