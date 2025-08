Saint Etienne: Το "International" είναι το αντίο που μοιάζει με ερωτική επιστολή στη μουσική τους διαδρομή

Οι βρετανοί indie-pop θρύλοι Saint Etienne ανακοίνωσαν πως το νέο τους άλμπουμ International, που κυκλοφορεί στις 5 Σεπτεμβρίου από την Heavenly, θα είναι το τελευταίο τους. Μετά το πρώτο single "Glad", επιστρέφουν με το "Take Me to the Pilot", σε συνεργασία με τον Paul Hartnoll των Orbital, το οποίο συνοδεύεται από ένα video-μικρού μήκους σκηνοθετημένο από τον Alasdair McLellan.

Το κομμάτι είναι μια υπνωτική πτήση με μυστήριο και σκοτεινή γοητεία («μια απόδραση, μια εξαφάνιση, μια επανεφεύρεση»), όπως το περιγράφει ο Bob Stanley. Με έναν από τους καλύτερους μπασογραμμές της καριέρας τους (σύμφωνα με την ίδια την μπάντα), το track κλείνει το μάτι σε ένα νέο μουσικό τοπίο, που δεν απομακρύνεται όμως από το χαρακτηριστικό ηχόχρωμα του σχήματος.

Στο βίντεο του κομματιού, ο breakdancer Jet χορεύει έξω από ένα μπανγκαλόου στο Doncaster και, στη συνέχεια, στους δρόμους της Ρώμης, μέχρι και στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, την ώρα που το Βατικανό επέλεγε νέο Πάπα. Ένα αληθινό κινηματογραφικό προσκύνημα στον ρυθμό, και στην έννοια του international.

Το International περιλαμβάνει συνεργασίες με τον Tim Powell (πρώην Xenomania), τους Confidence Man, Erol Alkan, Vince Clarke, τον Nick Heyward (που ντουετάρει με τη Sarah Cracknell στο "The Go Betweens") και φυσικά τον Paul Hartnoll.

Παρότι οι Saint Etienne ξεκαθαρίζουν ότι δεν διαλύονται αλλά παραμένουν φίλοι, δηλώνουν πως δεν θέλουν να συνεχίσουν για πάντα και ήθελαν να “φύγουν με ένα μπαμ”. Αν αυτό είναι το τέλος ή μια παύση μέχρι την επόμενη αναγέννηση, θα το δείξει ο χρόνος. Προς το παρόν, ετοιμαζόμαστε για την πιο συναισθηματικά φορτισμένη «τελευταία» επιστροφή του αγαπημένου τρίο.