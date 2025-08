Έρανος μέσω GoFundMe συγκεντρώνει πάνω από £7.000 για την οικογένεια του 45χρονου που πέθανε στη συναυλία των Oasis

Ο Lee Claydon, κηπουρός από το Bournemouth, είναι το όνομα του άτυχου θαυμαστή που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της τέταρτης από τις πέντε συναυλίες των Oasis στο Wembley Stadium. Ο θάνατός του αποδίδεται σε τραύματα από πτώση, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Ο πατέρας του, Clive, δήλωσε ότι ο Lee παρακολουθούσε τη συναυλία μαζί με τον αδερφό του και τα παιδιά του αδερφού του, προσθέτοντας ότι πιθανόν να είχε πιει λίγο αλκοόλ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών. «Δεν παίρνει ναρκωτικά. Μπορεί να ήπιε δυο μπύρες, αλλά ποιος δεν ήπιε; Έχουν ειπωθεί φρικτά πράγματα, αλλά ήταν απλώς ένα ατύχημα», ανέφερε στην Guardian.

Τον περιέγραψε ως «έναν σκληρά εργαζόμενο οικογενειάρχη» που «λάτρευε τον γιο του». «Ήταν ένας υπέροχος τύπος, αγαπούσε να βρίσκεται με την οικογένειά του… Τα είχε όλα. Είμαι συντετριμμένος», συμπλήρωσε.

Η σελίδα στο GoFundMe δημιουργήθηκε από τον αδερφό του, Aaron, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για τη σύντροφό του Amanda και τον μικρό του γιο Harry. «Θέλουμε να τους απαλλάξουμε έστω από μια ανησυχία, τώρα που περνούν τον χειρότερο εφιάλτη που μπορεί να ζήσει μια οικογένεια», έγραψε στη σελίδα.

«Η οικογένειά μας έχει ανατραπεί πλήρως και παλεύει να διαχειριστεί αυτό το ξαφνικό και τραγικό γεγονός», πρόσθεσε. «Ο Lee ήταν ένας τρυφερός άνθρωπος, πρότυπο για τον γιο του, και τον αγαπούσαμε όλοι βαθιά. Θα έκανε τα πάντα για τον καθένα μας και έφυγε πολύ νωρίς. Θα μας λείψει απίστευτα».

Οι Oasis με τη σειρά τους δήλωσαν: «Είμαστε συγκλονισμένοι και λυπημένοι για τον τραγικό θάνατο του θεατή. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους του».

Ορισμένοι παρευρισκόμενοι στη συναυλία εξέφρασαν ανησυχία για την κατάσταση ασφαλείας στο στάδιο, αναφέροντας στη Guardian ότι η ασφάλεια ήταν «χαλαρή» και πως η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ έκανε το έδαφος γλιστερό.

Εκπρόσωπος του Wembley Stadium δήλωσε στο NME: «Το Wembley λειτουργεί με πολύ υψηλά πρότυπα ασφάλειας, τηρώντας πλήρως τις νομικές απαιτήσεις για την προστασία θεατών και προσωπικού. Εφαρμόζουμε το διεθνές πρότυπο ISO 45001 και συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους εμπλεκόμενους – διοργανωτές, τοπικές αρχές, την Αρχή Ασφάλειας Αθλητικών Χώρων και την αστυνομία – για να διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των εκδηλώσεων».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία κάλεσε όποιον μπορεί να έχει τραβήξει το περιστατικό σε βίντεο, εν γνώσει του ή μη, να το προσκομίσει.

Εν τω μεταξύ, έγινε γνωστό ότι ένας άλλος θεατής στη συναυλία στο Μάντσεστερ έχασε ολόκληρη τη συναυλία καθώς χτυπήθηκε από άνδρα ασφαλείας, την ώρα που επιχειρούσε να απομακρύνει άτομα που μπήκαν χωρίς εισιτήριο. Ο 34χρονος Joel Garner υπέστη λιποθυμία και κρίση, μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο και κατόπιν στο νοσοκομείο.

