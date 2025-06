"Domino Bones", το νέο track των Mantra of the Cosmos ήρθε για να ταράξει τα νεύρα σου

Τι παίρνεις όταν ρίχνεις στο ίδιο καζάνι έναν Shaun Ryder που εξακολουθεί να μοιάζει σαν να μασάει στίχους ανάμεσα σε δύο ψυχεδελικά flashbacks, έναν Bez που χορεύει σαν το σώμα του να μη δέχεται βαρύτητα, τον Zak Starkey να παίζει ντραμς σαν γιος του Ringo (που όντως είναι) και τον Andy Bell των Ride να μαστορεύει στριφογυριστά riffs με την ακρίβεια χειρουργού σε acid; Παίρνεις τους Mantra of the Cosmos, ένα μουσικό mash-up που ακούγεται σαν να έστησε το πάρτι του ο Hunter S. Thompson και κάλεσε όλο το Camden Town.

Ο Shaun Ryder ακούγεται σαν να ουρλιάζει σε ερημικό rave του ’92, ο Bez συνεχίζει να χορεύει σαν να μην ξέρει γιατί, ο Zak απλά πυροβολεί και ο Andy σπέρνει θόρυβο... Η αρχική ιδέα για τη δημιουργία του συγκροτήματος προέρχεται από τον Zak (τρίτο ντράμερ των Oasis και ντράμερ των The Who από το 1996 μέχρι πρόσφατα), αλλά υλοποιήθηκε με τον Ryder στα φωνητικά, τον Bell στην κιθάρα και τους Bez και Starkey στα κρουστά. Η μπάντα κυκλοφόρησε το πρώτο της single "Gorilla Guerilla" το 2023 και το δεύτερο, "X (Wot You Sayin)", καθώς και εκτεταμένα remix και των δύο κομματιών, αργότερα την ίδια χρονιά.

Το νέο τους single, "Domino Bones (Getting Dangerous)", είναι αυτό ακριβώς που υπόσχεται ο τίτλος: επικίνδυνο, γεμάτο νεύρο, με guest συμμετοχή του Noel Gallagher, ο οποίος περιγράφει την εμπειρία σαν «Dylan, Dali, Ginsberg και λίγο συμπαντικό ασυνάρτητο μπλα μπλα». Άλλος ένας τρόπος να πει: «Είχαμε πλάκα και κανείς δεν μας είπε να σταματήσουμε».

Αν το κομμάτι και το όλο concept σου φαίνεται υπερβολικό, θυμήσου ότι γι’ αυτούς τους τύπους η “υπερβολή” είναι απλώς η αφετηρία. Και απ' ότι φαίνεται, this is the year of the Mantra. Και θα σε πάρουν μαζί τους, είτε το θες είτε όχι.