Ο Roger Waters μοιράζεται το "Wish You Were Here" και ανακοινώνει την ταινία "This Is Not A Drill – Live From Prague"

O Roger Waters επιστρέφει με κινηματογραφική βαρύτητα και πολιτικό φορτίο. Ο θρυλικός συνιδρυτής των Pink Floyd κυκλοφορεί νέο live βίντεο με το εμβληματικό "Wish You Were Here", προλογίζοντας την πολυαναμενόμενη ταινία του: This Is Not A Drill – Live from Prague The Movie.

Προβαλλόμενη σε εκθαμβωτική 8K ανάλυση, η ταινία θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στους κινηματογράφους από τις 23 Ιουλίου, σε διανομή Trafalgar Releasing και Sony Music Vision, ενώ τα εισιτήρια θα διατεθούν στο κοινό από τις 12 Ιουνίου.

Το φιλμ καταγράφει τη συναυλία της περιοδείας "This Is Not A Drill", η οποία παρουσιάστηκε ως το «πρώτο και τελευταίο farewell tour» του Waters, στο O2 Arena της Πράγας στις 25 Μαΐου 2023. Δεν ήταν απλώς άλλη μια περιοδεία. Ήταν, όπως ο ίδιος τη χαρακτήρισε, «μια επίθεση ενάντια στη δυστοπία των πολυεθνικών, αφιερωμένη στους αδελφούς και τις αδελφές μας ανά τον κόσμο που μάχονται για την ψυχή της ανθρωπότητας».

Όταν του ζητήθηκε μια δήλωση, απάντησε με το γνώριμο, τραχύ του ύφος: «Τι θέλετε; Ένα quote; Εντάξει λοιπόν... THIS IS NOT A DRILL».

Το setlist περιλαμβάνει 20 ιστορικά κομμάτια από το σύμπαν των Pink Floyd και τη σόλο διαδρομή του Waters, μεταξύ αυτών τα "Us & Them", "Comfortably Numb", "Is This The Life We Really Want?" καθώς και το ολοκαίνουργιο "The Bar".

Η ζωντανή ηχογράφηση θα κυκλοφορήσει την 1η Αυγούστου από την Legacy Recordings, σε όλα τα formats που αρμόζουν σε ένα τέτοιο ορόσημο: 4πλο βινύλιο, Blu-ray, διπλό CD, DVD και ψηφιακό αρχείο ήχου.

Ο Waters (μάλλον) δεν λέει αντίο. Κάνει απολογισμό. Και τώρα, τον φωνάζει δυνατά.