Saint Etienne: Το "International" είναι το τελευταίο άλμπουμ μιας μπάντας που έκανε την pop να oνειρεύεται

Οι Saint Etienne ανακοίνωσαν τον νέο τους δίσκο. Και, όπως ψιθυρίζουν ανάμεσα στις γραμμές, ίσως και τον τελευταίο τους. Το International, ένας δίσκος που μοιάζει με αναμνηστική καρτ ποστάλ από όλες τις ζωές που έζησαν, θα κυκλοφορήσει στις 5 Σεπτεμβρίου μέσω της Heavenly Recordings.

Το πρώτο του σινιάλο λέγεται "Glad", ένα κομμάτι που χτίστηκε σαν ανάσα πάνω σε ένα track του Tom Rowlands των Chemical Brothers, με την κιθάρα του Jez Williams των Doves να μοιάζει σαν βροχή πάνω σε παλιό μαγνητόφωνο. Η φωνή της Sarah Cracknell μπαίνει απαλά, σαν κάποιος να σου τραγουδάει χαμηλόφωνα καθώς σε παίρνει ο ύπνος στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου που χάνεται σε ένα ανέμελο road-trip.

«Ο Tom μας έστειλε ένα backing track που δούλευε με τον Jez και το ερωτευτήκαμε αμέσως», εξομολογείται η Sarah. «Η μελωδία και οι λέξεις του "Glad" ήρθαν σχεδόν από μόνες τους, σαν να υπήρχαν ήδη εκεί». Ο Pete Wiggs προσθέτει: «Το τραγούδι μιλά για τη χαρά που βρίσκεις σε μικρά, καθημερινά πράγματα. Στη φύση. Στον αέρα. Όταν όλα γύρω μοιάζουν βαριά».

Το International εκτός από το τέλος μιας θριαμβευτικής πορείας, θέλει να είναι κι ένας χάρτης ανθρώπων και στιγμών. Συνεισφορές από Confidence Man, Erol Alkan, Vince Clarke, Nick Heyward, Paul Hartnoll (Orbital) και Tim Powell των Xenomania το μετατρέπουν σε μια συλλογική ανάμνηση που ακούγεται σαν να συνέβη κάπου, κάποτε, κοντά στις καρδιές όλων μας.

Από το 1990, όταν ο Bob Stanley και ο Pete Wiggs ξεκίνησαν το ταξίδι τους στο Λονδίνο και γνώρισαν στον κόσμο τη Sarah με το "Nothing Can Stop Us", οι Saint Etienne έγιναν κάτι περισσότερο από μπάντα: ήταν περισσότερο μια διάθεση, ένας pop αστικός ρομαντισμός, μια νοσταλγία που φοράει ακουστικά και περπατάει μόνη στο μετρό. Από το Foxbase Alpha στο Tiger Bay, και από το Good Humor στο Turnpike House, κάθε άλμπουμ τους ήταν μια χρονοκάψουλα γεμάτη beat, τρυφερότητα και pop-οπτική.

Και τώρα, με το International, μοιάζουν να μας λένε πως ό,τι ξεκίνησε σαν παιχνίδι με τη μελωδία, τελειώνει σαν ένα όνειρο από το οποίο δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε.