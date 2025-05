Η Miley Cyrus επιστρέφει με το «συναισθηματικό» "More To Lose" — γιατί πάντα υπάρχει χώρος για μια ακόμα μπαλάντα

Η Miley Cyrus, ξαναχτυπά, λοιπόν. Η έφηβη που κάποτε κουνούσε το wrecking ball σαν πειραγμένο εκκρεμές εφηβείας, επιστρέφει με μια νέα ευαίσθητη μπαλάντα με τίτλο "More To Lose" — γιατί, προφανώς, δεν της έφτανε που έχει ήδη χάσει την αθωότητά της, αλλά και τις τρεις οκτάβες της.

Το κομμάτι είναι η τελευταία και πιο πρόσφατη προειδοποίηση πριν το ένατο άλμπουμ της, Something Beautiful, που κυκλοφορεί στις 30 Μαΐου. Μετά τα "Prelude", "End Of The World" και το ομώνυμο, η Miley μας κάνει σαφές ότι αυτό το άλμπουμ είναι λιγότερο πάρτι και περισσότερο ύστερη φάση Lana Del Rey που ξέχασε το eyeliner και πνίγεται στα αισθήματα.

Το βίντεο; Μα φυσικά, ασπρόμαυρο. Γιατί πώς αλλιώς θα φανεί το κλασικό, το διαχρονικό, το βάθος; Η Miley σκηνοθετεί μαζί με δύο αγγέλους της θλίψης, κι όλοι μαζί μάς χαρίζουν εικόνες από έναν συναισθηματικό πλανήτη όπου τα τζιν ξεθωριάζουν όπως οι αναμνήσεις, τα δάκρυα πέφτουν σαν επεισόδιο του «This Is Us» και το ecstasy (κυριολεκτικό ή μεταφορικό) είναι πάντα κάπου μακριά.

«I knew someday that one would have to choose», τραγουδάει η Miley, και εμείς αναρωτιόμαστε: ανάμεσα σε τι ακριβώς; Την καριέρα και το συναίσθημα; Την pop και την ειλικρίνεια; Ή απλώς ανάμεσα σε δύο ντουλάπες με vintage ρούχα και προμελετημένη θλίψη;

Το μόνο σίγουρο: η Miley έχει ακόμα να χάσει, κι εμείς έχουμε ακόμα πολλά να αντέξουμε.