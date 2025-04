O Ozzy σε "προπόνηση αντοχής" πριν από την τελική συναυλία των Black Sabbath

Πόσο συγκινητικό, να μαθαίνεις ότι ο "Πρίγκιπας του Σκότους", ο ίδιος ο Ozzy Osbourne, λέει ότι ρίχνει "βαριά προπόνηση" για την τελευταία του παράσταση. Φαντάζομαι τις σκληρές ρουτίνες: πρωινό ξύπνημα στις 11 π.μ. (αν πρόκειται για καλή μέρα, αλλιώς ξέχνα το…), μερικές επαναλήψεις στο σήκωμα του τηλεκοντρόλ, ίσως κανένα ανάλαφρο headbanging στον καθρέφτη του μπάνιου. Μετά από τόσες επεμβάσεις, βέβαια, το να ανέβει στη σκηνή θα είναι σαν να ξεκινάει από το μηδέν. Δηλαδή, αντί να δαγκώσει το κεφάλι καμιάς νυχτερίδας, τώρα πρέπει να κάνει διατάσεις για να μην του φύγει καμιά σπονδυλική. Λογικό, είναι θα μου πείτε, μετά από τόσα χρόνια που χτυπούσε το κεφάλι του σαν τρελός.

Και φυσικά, αυτή θα είναι η τελευταία του εμφάνιση, τόσο σόλο όσο και με τους Black Sabbath. Ναι, σίγουρα… Όπως ήταν και οι προηγούμενες δέκα "τελευταίες" του περιοδείες. Αλλά αυτή τη φορά είναι διαφορετικά! Είναι στο Villa Park, στο αγαπημένο του Μπέρμιγχαμ, στις 5 Ιουλίου. Σίγουρα δεν θα αλλάξει γνώμη μέχρι τότε. Ή μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Ή μέχρι να του προσφέρουν ένα κάρο λεφτά για άλλη μια "τελευταία" περιοδεία. Αλλά ας τον πιστέψουμε. Αυτή είναι η τελευταία φορά που θα δούμε τον Ozzy να σέρνεται στη σκηνή, να μουρμουρίζει και να προσπαθεί να θυμηθεί τους στίχους.

Ας μην ξεχνάμε, πριν λίγα χρόνια, στις αρχές του 2019, ο frontman χρειάστηκε να νοσηλευτεί λόγω επιπλοκών από γρίπη και αναγκάστηκε να αναβάλει τις υπόλοιπες ημερομηνίες της περιοδείας του "No More Tours II". Αργότερα, ακύρωσε ολόκληρη την περιοδεία αφού έπεσε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Το 2020 αποκαλύφθηκε ότι ο Osbourne είχε επίσης διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον.

Το 2023, ο Osbourne αποσύρθηκε από τις περιοδείες, αλλά η σύζυγός του (και μάνατζερ) Sharon ανακοίνωσε σχέδια για μια αποχαιρετιστήρια συναυλία στο Μπέρμιγχαμ ήδη από τον Ιανουάριο του 2024. Η εκδήλωση, με τίτλο Back To The Beginning, επιβεβαιώθηκε αυτόν τον Φεβρουάριο. Θα είναι η πρώτη φορά που η αρχική σύνθεση των Sabbath - Ozzy, Tony Iommi, Bill Ward και Geezer Butler - θα μοιραστεί τη σκηνή από το 2005.

Η λίστα του Back To The Beginning θα συμπληρωθεί από ένα who's-who του heavy metal. Θα εμφανιστούν οι Metallica, οι Guns N' Roses, οι Slayer, οι Anthrax, οι Gojira και πολλοί άλλοι. Θα υπάρχει επίσης ένα «supergroup» αποτελούμενο από τους Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Fred Durst (Limp Bizkit), Papa V Perpetua (Ghost) και πολλούς άλλους. Ο Tom Morello (Rage Against The Machine) εκτελεί χρέη μουσικού διευθυντή της εκδήλωσης και ο διάσημος ηθοποιός Jason Momoa θα είναι ο οικοδεσπότης.

Άρα, όπως και να 'χει, με προπονημένο Ozzy ή όχι, σημασία έχει ότι πρέπει να είμαστε εκεί για να το ζήσουμε. Ή τουλάχιστον να το παρακολουθήσουμε από το YouTube την επόμενη μέρα...