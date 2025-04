Glastonbury 2025: Δείτε το πλήρες line-up και τις σκηνές όπως έχουν χωριστεί μέχρι στιγμής

The Feelies - Only Life

Το Glastonbury 2025 πλησιάζει απειλητικά – σαν καταιγίδα που φορτίζει την ατμόσφαιρα με ηλεκτρισμό και ανυπομονησία. Οι διοργανωτές άρχισαν να «αραδιάζουν» τις ανακοινώσεις για τα ξεχωριστά line-ups των πολλών σκηνών και περιοχών του φεστιβάλ, μετά το πρώτο κύμα ονομάτων που είχε αποκαλυφθεί ήδη από τις αρχές Μαρτίου. Παρακάτω, θα βρεις μια αναλυτική εικόνα του line-up ως τώρα.

Ο θρυλικός θεσμός επιστρέφει στην Worthy Farm του Somerset από τις 25 έως τις 29 Ιουνίου, πριν πάρει μια δημιουργική ανάσα το 2026, το λεγόμενο fallow year. Ο όρος fallow year προέρχεται από τη γεωργία — κυριολεκτικά σημαίνει «αγρανάπαυση», δηλαδή τη χρονιά που αφήνεις ένα χωράφι ακαλλιέργητο για να ξεκουραστεί το έδαφος και να ανακτήσει τα θρεπτικά του συστατικά. Στην περίπτωση του Glastonbury, και γενικά σε πολιτιστικά φεστιβάλ ή θεσμούς, ένα fallow year είναι μια συνειδητή παύση — ένα έτος χωρίς φεστιβάλ, ώστε να ξεκουραστούν όχι μόνο τα φυσικά τοπία (το έδαφος της Worthy Farm, π.χ.), αλλά και οι άνθρωποι που το οργανώνουν. Είναι ένα διάλειμμα για αναστοχασμό, επαναφόρτιση και ανανέωση. Με άλλα λόγια, είναι η στιγμή που ακόμη και οι θεοί της μουσικής κατεβαίνουν απ’ τη σκηνή και σωπαίνουν για λίγο — όχι από παραίτηση, αλλά από σοφία.

Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν από τον περασμένο Νοέμβριο, όμως οι επίσημες «επαναπωλήσεις» θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος Απριλίου.

Τον Ιανουάριο αποκαλύφθηκε πως ο Neil Young θα είναι headliner στη σκηνή Pyramid, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του Love Earth με τους Chrome Hearts. Ο Καναδός τραγουδοποιός είχε αρχικά αποχωρήσει από το line-up του Glasto ’25, κάνοντας λόγο για «μια εταιρική κακογουστιά» λόγω της συνεργασίας του φεστιβάλ με το BBC. Ωστόσο, στη συνέχεια ανασκεύασε, επικαλούμενος «λάθος πληροφόρηση». Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα ηγηθεί του line-up στη φάρμα, μετά την πρώτη του εμφάνιση το 2009.

Προηγήθηκε η είδηση πως ο Rod Stewart θα αναλάβει το περιζήτητο Legend Slot στην Pyramid Stage το απόγευμα της Κυριακής – ένας ρόλος-τελετή που μόνο οι αληθινά διαχρονικοί μπορούν να κρατήσουν.

Στις 6 Μαρτίου κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο poster του line-up. Εκεί επιβεβαιώθηκε πως οι The 1975 και η Olivia Rodrigo θα είναι επίσης headliners φέτος, καταλαμβάνοντας την κορυφή της Pyramid αντίστοιχα την Παρασκευή και την Κυριακή. Το Other Stage θα κλείνει με τους Loyle Carner (Παρασκευή), Charli XCX (Σάββατο) και The Prodigy (Κυριακή) – ναι, αυτοί οι Prodigy που κάνουν μια βόλτα και από το φετινό Release.

Άλλα μεγάλα ονόματα του τριημέρου: Biffy Clyro, The Maccabees, Lucy Dacus, Father John Misty, RAYE, Wolf Alice, The Prodigy (ξανά – για τους σκληραγωγημένους), Doechii, St. Vincent, Deftones, Scissor Sisters, The Libertines, Wet Leg, Weezer, AJ Tracey, Nile Rodgers & Chic, Future Islands, JADE, TV On The Radio, Self Esteem, CMAT, Blossoms, Jorja Smith και Turnstile.

Ένα μείγμα από τους ιερείς της εναλλακτικής σκηνής, τους προφήτες του μέλλοντος, και όλους τους αναρχικούς της pop – έτοιμο να μετατρέψει τη λάσπη της φάρμας σε σκηνή λυρικής αποκάλυψης.