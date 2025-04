Say Sue Me και Kim Hanjoo μάς καλούν σε μια ονειρική "Vacation"

Μέσα από τα αλμυρά κύματα του Μπουσάν και με τη νοσταλγία του surf rock να διαπλέει κάθε νότα τους, οι Say Sue Me κατάφεραν κάτι σπάνιο: να γίνουν παγκόσμιοι χωρίς ποτέ να προδώσουν την τοπικότητα τους. Αναγνωρίστηκαν διεθνώς ως ένα από τα «break-out acts» του 2018, κι όμως, κάθε τραγούδι τους μοιάζει να ξεκινά από μια μικρή γωνιά της Νότιας Κορέας, εκεί όπου το indie-pop σμίγει με τον ήχο των κυμάτων και την ανεπαίσθητη μελαγχολία της καθημερινής ζωής.

Με την φωνή της Sumi Choi να ακουμπά πάνω σε κιθαριστικά κύματα γεμάτα εύθραυστη τρυφερότητα και εφηβική ορμή, το συγκρότημα —Byungkyu Kim στην κιθάρα, Jaeyoung Kim στο μπάσο, Sungwan Lim στα τύμπανα— χτίζει έναν ήχο που θυμίζει Yo La Tengo, αλλά με την καρδιά στραμμένη προς την Ανατολή.

Από το We’ve Sobered Up του 2014 έως το πιο πρόσφατο The Last Thing Left του 2022, οι Say Sue Me δεν κυνηγούν απλώς τη διεθνή σκηνή· τη διαμορφώνουν, με κάθε τους κυκλοφορία, κάθε τους περιοδεία, κάθε τους δειλό αλλά αποφασιστικό βήμα προς το παγκόσμιο κοινό. Κι αν η indie μουσική μοιάζει κάποιες φορές με εσωτερικό μονόλογο, αυτοί την κάνουν να ακούγεται σαν ανοιχτή επιστολή προς όσους πιστεύουν ακόμη ότι ένα κομμάτι μπορεί να σου αλλάξει τη μέρα.

Είναι ένα από λίγα σύγχρονα εναλλακτικά κιθαριστικά σχήματα που θα μπορούσα να ακούω και να γράφω γι’ αυτούς για ώρες, απλώς στη δεδομένη στιγμή η είδηση αφορά την επιστροφή τους με ένα νέο τραγούδι — τίτλος του, "Vacation", αλλά μην παραπλανηθείς: δεν πρόκειται για απόδραση, αλλά για μια απλή υπενθύμιση να σταθείς για λίγο ακίνητος, να αναπνεύσεις και να νιώσεις τον ήλιο να σε χτυπάει στο πρόσωπό, ακόμα κι αν έξω έχει συννεφιά.

Στο κομμάτι συμμετέχει ο Kim Hanjoo από τους ψυχεδελικούς Silica Gel, μια φωνή που μοιάζει να έρχεται μέσα από υγρό όνειρο, ηλεκτρονική αλλά ανθρώπινη, ζεστή αλλά απόκοσμη. Η συνεργασία γεννήθηκε όχι στα γραφεία μιας δισκογραφικής, αλλά σε κάποιο φεστιβάλ στην Ιαπωνία το 2022 — μια κουβέντα, μια υπόσχεση, κι έπειτα σιωπή μέχρι τη στιγμή που όλα πήραν μορφή στο στούντιο. Το αποτέλεσμα; Ένα κομμάτι που χρωματίζεται με νέες αποχρώσεις, σαν να κοιτάς το ίδιο τοπίο μέσα από νερό.

Το "Vacation" προέρχεται από το επερχόμενο EP με τον ποιητικό τίτλο Time is Not Yours, που θα κυκλοφορήσει στις 30 Απριλίου από τη Damnably και την Beach Town Music — δυο ετικέτες που μοιάζουν να λειτουργούν σαν κρυφοί φάροι για όσους ακόμη ακούνε μουσική με τα μάτια κλειστά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Say Sue Me μας ψιθυρίζουν τραγούδια τη στιγμή που τα φώτα χαμηλώνουν. Το "4am" και το "Mind is Light" έκαναν το ίδιο το 2023 — σαν μικρές προσευχές για ανήσυχα μυαλά. Κι ένα χρόνο πριν, γιορτάζοντας τα δέκα χρόνια ύπαρξής τους, επανεφηύραν αγαπημένα τραγούδια από Yo La Tengo, Pavement, Daniel Johnston, Silver Jews, Guided By Voices. Όχι σαν διασκευές, αλλά σαν χειροποίητα γράμματα σε φίλους που χάθηκαν στη διαδρομή.

Ίσως τελικά, αυτό να είναι οι Say Sue Me: ένα σύγχρονο συγκρότημα που πρέπει να ανακαλύψεις, με αξιοσέβαστη δισκογραφία που λειτουργεί σαν ένας τρόπος να βλέπεις τον κόσμο μέσα από την αργή, θαμπή πατίνα της νοσταλγίας. Ένα soundtrack για τις στιγμές που ο χρόνος δεν σου ανήκει — αλλά σου επιτρέπεται, έστω και για λίγο, να τον ονειρευτείς.