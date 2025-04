Νέοι Arcade Fire! Ακούστε το "Year of the Snake" και δείτε το video clip

Share this

Οι Arcade Fire κυκλοφόρησαν διακριτικά χθες Τρίτη 8 Απριλίου το νέο τους video clip για το κομμάτι "Year of the Snake", το πρώτο single από τον επερχόμενο έβδομο δίσκο τους, με τίτλο Pink Elephant, που αναμένεται στις 9 Μαΐου 2025 από την Columbia Records.

Δύο χρόνια μετά την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά και τη θύελλα αποκαλύψεων που ακολούθησε, οι Arcade Fire επιστρέφουν με νέο άλμπουμ που σηματοδοτεί μια νέα -ίσως και πιο σκοτεινή- εποχή για το συγκρότημα από το Μόντρεαλ.

Το πρώτο single "Year of the Snake", ένα κομμάτι με μινιμαλιστική ενορχήστρωση, συνοδεύεται και από ένα ιδιαίτερης αισθητικής μουσικό βίντεο, που μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Το σκάνδαλο και η σκιά του στην επιστροφή

Η επιστροφή του συγκροτήματος πραγματοποιείται υπό τη σκιά των κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος του frontman Win Butler, οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας το 2022. Ο Butler παραδέχτηκε εξωσυζυγικές σχέσεις, τονίζοντας πως ήταν συναινετικές, ωστόσο οι μαρτυρίες μιλούσαν για «χειριστική και τοξική» συμπεριφορά.

Παρά τη δημόσια κατακραυγή, οι Arcade Fire δεν ακύρωσαν την περιοδεία για το προηγούμενο άλμπουμ τους, WE. Αν και η Feist αποχώρησε από τις ευρωπαϊκές ημερομηνίες ως πράξη διαμαρτυρίας, το συγκρότημα συνέχισε τις εμφανίσεις του και συμμετείχε σε φεστιβάλ αλλά και στη μεγάλη συναυλία SNL50: The Homecoming Concert, στο πλευρό των David Byrne, St. Vincent και της Preservation Hall Jazz Band.

To Pink Elephant και μια νέα κατεύθυνση

Η παραγωγή του άλμπουμ υπογράφεται από τους Win Butler, Régine Chassagne και τον βετεράνο Daniel Lanois (γνωστός για τη δουλειά του με U2 και Bob Dylan). Το line-up της μπάντας παραμένει αμετάβλητο από την αποχώρηση του Will Butler το 2022, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του WE.

Δείτε εδώ το video του "Year of the Snake":