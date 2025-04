Η Lexi Jones, κόρη του David Bowie, κυκλοφορεί τον πρώτο της δίσκο "Xandri"

Χωρίς τυμπανοκρουσίες και κόκκινα χαλιά, η Lexi Jones – ναι, η κόρη του David Bowie και της Iman – μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Xandri, και το έκανε με τον πιο low-key, αλλά στιλάτο τρόπο.

Μετά από μερικές teaser εμφανίσεις στο Instagram, όπου μοιραζόταν μικρά κομμάτια από tracks όπως "Standing Alone", "Moving On" και "Through All The Time", μαζί με vintage στιγμές από τα παιδικά της χρόνια (ποιος δεν αγαπά λίγη νοσταλγία;), ήρθε η ώρα: το άλμπουμ έσκασε στις 2 Απριλίου, χωρίς πολλά-πολλά.

Το Xandri είναι μια 47λεπτη βόλτα μέσα από 12 κομμάτια που παίζουν με την ποπ, την ηλεκτρονική και την indie rock – σαν να βάζεις την Billie Eilish, τους M83 και λίγο Florence σε ένα διαστημόπλοιο με φώτα νέον και πολύ συναίσθημα. Η φωνή της Lexi είναι μπροστά και δε ντρέπεται να ξεγυμνώσει ψυχή, μνήμες και vibes.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ (κατά πάσα πιθανότητα σχεδιασμένο από την ίδια – fun fact: είναι και visual artist) δείχνει δύο πρόσωπα ενωμένα στο ίδιο κεφάλι, να προσπαθούν να απομακρυνθούν. Deep, ε; Spoiler: αυτό κάπως συνοψίζει και το mood του άλμπουμ – διάσπαση, ένωση, αναζήτηση ταυτότητας και όλα αυτά που περνάς στα 20κάτι σου όταν κουβαλάς και μια καλλιτεχνική κληρονομιά βαριά σαν διαστημόπλοιο.

Και για τον τίτλο; Xandri προέρχεται από το ελληνικό «υπερασπίστρια της ανθρωπότητας». Bold επιλογή, αλλά κάπως της πάει. Δείχνει πως δεν ήρθε απλά να «δοκιμάσει» τη μουσική – ήρθε να πει κάτι. Ή τουλάχιστον να ψιθυρίσει κάτι αληθινό, για όσους έχουν τα αυτιά ανοιχτά.

Χωρίς να πουλήσει ούτε για λίγο το όνομα Bowie, η Lexi κάνει ξεκάθαρο πως έχει το δικό της στυλ, τον δικό της ήχο και τον δικό της τρόπο να μιλά για το τώρα – και το κάνει με γοητεία, μυαλό και ένα αέρα «δεν προσπαθώ να εντυπωσιάσω κανέναν – απλά είμαι εγώ».

Το Xandri είναι ντεμπούτο, αλλά μόνο στο όνομα. Η αίσθηση που αφήνει είναι πως η Lexi είναι ήδη εδώ. Και το μέλλον της ακούγεται πολύ, μα πολύ ενδιαφέρον.