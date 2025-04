Ακούστε το νέο τραγούδι των Sparks "Drowned in a Sea of Tears"

Οι αδερφοί Mael, γνωστοί ως το εμβληματικό ντουέτο Sparks, ανακοίνωσαν το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας τους για το 2025. Η περιοδεία ξεκινά τον Ιούνιο και τον Ιούλιο από την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, πριν επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο.

Η πρώτη συναυλία στις ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στην Ατλάντα, ενώ θα ακολουθήσουν εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις όπως η Βοστώνη, η Σεντ Πολ, το Σιάτλ και το Σαν Φρανσίσκο. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στο Λος Άντζελες στις 30 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της περιοδείας, οι Sparks παρουσίασαν το νέο τους τραγούδι "Drowned in a Sea of Tears" από το επερχόμενο άλμπουμ τους, Mad!. Το μουσικό βίντεο του τραγουδιού, σε σκηνοθεσία της Ambar Navarro, είναι ήδη διαθέσιμο στο κοινό.

Το "Drowned in a Sea of Tears" πραγματεύεται τους κινδύνους της συναισθηματικής καταπίεσης και της ανάγκης να διατηρεί κανείς μια "ψυχρή" στάση. Η πρωταγωνίστρια του τραγουδιού κρατά τα συναισθήματά της προφυλαγμένα πίσω από ψηλά τείχη, ενώ ο αφηγητής αδυνατεί να τη σώσει. Σε αντίθεση με άλλα τραγούδια των Sparks, το κομμάτι αυτό δεν έχει κάποιο ανατρεπτικό ή χιουμοριστικό στοιχείο. Το συνοδευτικό βίντεο αποτελεί ένα οπτικό θεατρικό έργο, παρουσιάζοντας μια γυναίκα που υποκύπτει στα δάκρυα της θλίψης της.

Το άλμπουμ Mad! είχε ανακοινωθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά, με τα πρώτα δείγματα να περιλαμβάνουν τα τραγούδια "JanSport Backpack" και "Do Things My Own Way". Αποτελεί τη συνέχεια του The Girl Is Crying in Her Latte (2023) και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Μαΐου μέσω της δισκογραφικής Transgressive.