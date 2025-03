Julien Baker και Torres κυκλοφορούν το νέο single "Dirt" από το επερχόμενο συνεργατικό τους άλμπουμ

Annie and the Caldwells - Can’t Lose My (Soul)

Οι Julien Baker και Torres παρουσίασαν το νέο τους τραγούδι "Dirt", ένα μελαγχολικό κομμάτι από το επερχόμενο συνεργατικό τους άλμπουμ Send A Prayer My Way.

Ένα συναισθηματικά φορτισμένο κομμάτι

Το "Dirt" αποτελεί την τέταρτη κυκλοφορία από τον επερχόμενο δίσκο του ντουέτου, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Απριλίου μέσω της Matador. Το τραγούδι περιγράφει τη δυσκολία μιας ταραχώδους σχέσης, με τους στίχους: "Used to think that it was magic / Now I’m sure that it’s a curse / Spend your whole life getting clean / Just to wind up in the dirt".

Το single ακολουθεί τις προηγούμενες κυκλοφορίες "Sylvia", "Tuesday" και το lead single "Sugar In The Tank". Επιπλέον, το δίδυμο είχε παρουσιάσει νωρίτερα μέσα στον μήνα το τραγούδι "Bottom Of A Bottle" στην εκπομπή The Daily Show.

Δηλώσεις για τη δημιουργική διαδικασία

Εμφανιζόμενες στο The Daily Show, οι Baker και Torres μίλησαν για τη δημιουργική διαδικασία του Send A Prayer My Way, καθώς και για τις θρησκευτικές τους επιρροές. Η Baker ανέφερε: «Νομίζω ότι όταν μιλάς για την πρακτική της προσευχής, συχνά θεωρείται ότι αναφέρεσαι σε ένα αυστηρό θρησκευτικό δόγμα. Όμως η οργανωμένη θρησκεία δεν είναι απαραίτητα το ίδιο πράγμα. Μερικές φορές, μάλιστα, μπορεί να εμποδίσει την αναζήτηση του θείου».

Ακύρωση εμφανίσεων λόγω τραυματισμού

Η κυκλοφορία του "Dirt" συνέπεσε με την ανακοίνωση ότι το συγκρότημα αναγκάζεται να ακυρώσει προγραμματισμένες εμφανίσεις στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο στις 27 Μαρτίου και στο Big Ears Festival στο Knoxville στις 29-30 Μαρτίου, λόγω διάσεισης που υπέστη ένα από τα βασικά του μέλη

Περιοδεία Send A Prayer My Way 2025

Παρά τις ακυρώσεις, οι Baker και Torres ετοιμάζονται για την περιοδεία τους στις ΗΠΑ, η οποία ξεκινά στις 23 Απριλίου από το Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια και ολοκληρώνεται στις 12 Μαΐου στην Ομάχα της Νεμπράσκα. Παράλληλα, το δίδυμο θα συμμετάσχει σε διάφορα μουσικά φεστιβάλ.