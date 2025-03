Ο Playboi Carti σημειώνει στορικό ρεκόρ στα charts με το νέο του άλμπουμ "Music"

Annie and the Caldwells - Can’t Lose My (Soul)

Ο Playboi Carti κατάφερε να γράψει ιστορία στα charts με την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ Music. Ο ράπερ από την Ατλάντα, μετά την επιτυχία του Whole Lotta Red, είδε ακόμα ένα άλμπουμ του να κατακτά το Νο.1 του Billboard 200, καταγράφοντας 298.000 πωλήσεις την πρώτη του εβδομάδα, σύμφωνα με το Billboard και τη Luminate.

Όλα τα 30 τραγούδια του άλμπουμ στο Billboard Hot 100

Ένα ακόμα εντυπωσιακό επίτευγμα είναι ότι και τα 30 κομμάτια του άλμπουμ Music εισήλθαν στο Billboard Hot 100. Αυτό καθιστά τον Playboi Carti τον πρώτο ράπερ – και μόλις τον τρίτο καλλιτέχνη στην ιστορία – που κάθε τραγούδι από ένα άλμπουμ με πάνω από 30 κομμάτια εμφανίζεται στα singles charts. Προηγουμένως, η Taylor Swift είχε πετύχει κάτι παρόμοιο με το The Tortured Poets Department: The Anthology (31 τραγούδια), καθώς και ο Morgan Wallen με το One Thing at a Time (36 τραγούδια).

Τα τραγούδια του Music που σημείωσαν τη μεγαλύτερη επιτυχία είναι το "Evil J0rdan", το οποίο έφτασε στο Νο.2, και η συνεργασία του με τον The Weeknd, "Rather Lie", που κατέκτησε το Νο.4. Σύμφωνα με το Billboard, το "Evil J0rdan" συγκέντρωσε 30,8 εκατομμύρια streams, ενώ το "Rather Lie" έφτασε τα 26,6 εκατομμύρια streams. Το τραγούδι του άλμπουμ με την χαμηλότερη κατάταξη, "Walk", έκανε ντεμπούτο στο Νο.96.

Συνεχής επιτυχία και νέα deluxe έκδοση

Εκτός από τα τραγούδια του Music, ο Playboi Carti έχει και μια ακόμη επιτυχία στα charts: το "Timeless" από το άλμπουμ Hurry Up Tomorrow βρίσκεται στο Νο. 23 και διανύει την 25η εβδομάδα του στο Hot 100.

Ο Playboi Carti κυκλοφόρησε το Music στις 14 Μαρτίου, με μια λίστα συνεργατών που περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα όπως οι Kendrick Lamar, The Weeknd, Future, Lil Uzi Vert και Young Thug. Στις 25 Μαρτίου, ο ράπερ μοιράστηκε και την deluxe εκδοχή του άλμπουμ, Music - Sorry 4 da Wait, που περιλαμβάνει τα τραγούδια "Different Day", "2024", "Backr00ms" και "FOMDJ".

Με αυτά τα επιτεύγματα, ο Playboi Carti συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του ως ένας από τους πιο καινοτόμους και επιτυχημένους ράπερ της γενιάς του.