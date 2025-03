Selena Gomez και Benny Blanco κυκλοφορούν το άλμπουμ τους "I Said I Love You First"

"Love is in the air" μετά την κυκλοφορία του νέου συνεργατικού άλμπουμ της Selena Gomez και του Benny Blanco, με τίτλο I Said I Love You First. Το ζευγάρι παρουσίασε το πρότζεκτ το βράδυ της Πέμπτης 20 Μαρτίου -και μαζί, ένα μουσικό βίντεο για την μπαλάντα "Younger and Hotter Than Me".

Το βίντεο ξεκινά με μια μελαγχολική Gomez να είναι ξαπλωμένη σε έναν καναπέ σκεπασμένο με λινά υφάσματα. Στη συνέχεια, φεύγει από το σαλόνι κρατώντας μια τσάντα με είδη προσωπικής υγιεινής, αποκαλύπτοντας ότι το σπίτι δεν είναι πραγματικό, αλλά ένα σκηνικό σε στούντιο ηχογράφησης. Στο μπάνιο του κτιρίου, συναντά ένα νεαρό κορίτσι ντυμένο σαν πριγκίπισσα, ενώ τραγουδάει στίχους γεμάτους συναίσθημα: "I hate what I wore / But I hate myself more / For thinking you were different / Wish I never loved you / We’re not getting any younger / But your girlfriends seem to".

Ο Benny Blanco εμφανίζεται επίσης στο βίντεο, χαιρετώντας την Gomez και τρώγοντας μαζί της, προτού φύγει, αφήνοντάς την να επιστρέψει στο σκηνικό.

Πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ, το Spotify παρουσίασε ένα 33λεπτο βίντεο-συνομιλία μεταξύ του ζευγαριού ως teaser. Σε αυτό το βίντεο, η Gomez αποκάλυψε ότι η διαδικασία της συγγραφής δεν ακολουθούσε συγκεκριμένο πλάνο: «Ξυπνούσαμε το πρωί και απλά μιλούσαμε. Ποτέ δεν ξεκινούσαμε με την ερώτηση "Τι θα γράψουμε για το άλμπουμ";».

Ο Blanco ανέφερε ότι ένιωθε σαν το «προσωπικό ημερολόγιο» της Gomez κατά τη δημιουργία του άλμπουμ: «Συνεχώς έγραφα ό,τι έλεγες, όπου κι αν βρισκόμασταν. Μερικές φορές έλεγες κάτι πραγματικά σημαντικό, και δεν ήξερα καν αν το συνειδητοποιούσες, αλλά πάντα άνοιγα το κινητό μου και έλεγα "Αυτό είναι υπέροχος στίχος για ένα τραγούδι"».

Στην ίδια συνέντευξη, το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη συμμετοχή των Finneas και Charli XCX στην παραγωγή του άλμπουμ, το οποίο περιλαμβάνει επίσης συνεργασία με την Gracie Abrams. Το τραγούδι "I Can’t Get Enough", με τη συμμετοχή των J Balvin και Tainy, είχε κυκλοφορήσει το 2019.

Ο Blanco κατέληξε λέγοντας ότι αυτό το άλμπουμ δεν δημιουργήθηκε με συγκεκριμένες προσδοκίες, αλλά ως μια προσωπική εμπειρία: «Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν είναι ένα άλμπουμ με στόχο την επιτυχία. Είναι κάτι που κάναμε μαζί, για εμάς. Ως φυσικό επακόλουθο του ποιοι είμαστε, και άλλοι άνθρωποι μπορούν να το ακούσουν… Αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι πέρασα χρόνο δημιουργώντας κάτι που αγαπώ με το άτομο που αγαπώ».

Η tracklist του I Said I Love You First:

I Said I Love You First

Younger and Hotter Than Me

Something About You

Love in the Air

Late Night Confessions

Holding On, Letting Go

Words Left Unspoken

|Heartstrings

One More Night

Shadows of Us

Fragile

Lost in Time (feat. Gracie Abrams)

Echoes of You

I Can’t Get Enough (feat. J Balvin & Tainy)