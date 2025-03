Οι Franz Ferdinand έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Οι Franz Ferdinand επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Το σκωτσέζικο ροκ συγκρότημα θα εμφανιστεί ξανά στην ελληνική πρωτεύουσα, προσφέροντας ένα δυναμικό live γεμάτο με τις γνωστές επιτυχίες του. Οι Franz Ferdinand έχουν μακρά πορεία στη μουσική σκηνή, από την αρχική τους εμφάνιση στο Ρόδον το 2004 μέχρι σήμερα.

Ο τραγουδιστής τους, Alex Kapranos, έχει ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα, κάτι που αποτυπώνεται στο τραγούδι "Black Eyelashes" από το τελευταίο τους άλμπουμ The Human Fear, στο οποίο τραγουδά στίχους στα ελληνικά με συνοδεία μπουζουκιού. Ο ίδιος έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη του για το ρεμπέτικο, συμμετέχοντας το 2015 σε αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη στο Barbican Hall του Λονδίνου.

Οι Franz Ferdinand σχηματίστηκαν το 2002 στη Γλασκώβη και έγιναν ευρύτερα γνωστοί με το ντεμπούτο άλμπουμ τους το 2004, που περιλάμβανε το "Take Me Out". Το άλμπουμ κέρδισε το Mercury Prize και τους εδραίωσε στη διεθνή σκηνή. Από τότε, κυκλοφόρησαν δίσκους όπως You Could Have It So Much Better (2005), Tonight: Franz Ferdinand (2009) και Right Thoughts, Right Words, Right Action (2013), ενώ το 2022 κυκλοφόρησαν τη συλλογή Hits to the Head, με τις σημαντικότερες επιτυχίες τους.

Στην καρδιά των Franz Ferdinand βρίσκεται ακόμη η σχέση του Alex Kapranos με τον μπασίστα Bob Hardy. Δημιούργησαν το συγκρότημα δουλεύοντας μαζί σε μια κουζίνα, αρχικά σαν ιδέα, και στη συνέχεια αναζητώντας συνεργάτες στη Γλασκώβη. Η συμβολή του Julian Corrie στον τελευταίο τους δίσκο είναι επίσης σημαίνουσα, με τα δάχτυλά του να κάνουν θαύματα. Στη συνέχεια, υπάρχει η κιθαριστική ορμή του Dino Bardot και η φρέσκια ρυθμική οπτική των ντραμς της Audrey Tait, που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε πλήρες άλμπουμ των Franz Ferdinand.

Ο νέος τους δίσκος The Human Fear κυκλοφόρησε φέτος και φέρνει νέα στοιχεία στον ήχο τους. Ο δίσκος περιλαμβάνει συνεισφορές των μελών Julian Corrie, Dino Bardot και Audrey Tait, που συμμετέχει για πρώτη φορά σε πλήρες άλμπουμ του συγκροτήματος.

Η συναυλία στο Λυκαβηττό αποτελεί μια ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να απολαύσει ξανά τη μουσική των Franz Ferdinand σε έναν εμβληματικό χώρο της Αθήνας.

