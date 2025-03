Ένα τραγούδι των Imagine Dragons προσγειώνεται με επιτυχία στη σελήνη

Ένα τραγούδι των Imagine Dragons κατάφερε να προσγειωθεί στη σελήνη! Όχι, δεν πρόκειται για κάποιο sci-fi σενάριο, αλλά για ένα πραγματικό διαστημικό εγχείρημα που είχε στόχο να μεταφέρει μουσική... στο διάστημα!

Αποστολή στη Σελήνη με μουσικό φορτίο

Τον περασμένο μήνα, η διαστημική εταιρεία Lonestar ανακοίνωσε την εκτόξευση ενός πυραύλου από το Kennedy Space Center, με αποστολή την τοποθέτηση ενός data center στη Σελήνη. Αν όλα πήγαιναν βάσει σχεδίου, ένα τραγούδι θα μεταδιδόταν σε αυτό το data center – το κομμάτι που επιλέχθηκε ήταν το "Children Of The Sky", μια συνεργασία των Imagine Dragons και του συνθέτη Inon Zur για το soundtrack του Starfield.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου και η προσγείωση στη σεληνιακή επιφάνεια ολοκληρώθηκε στις 6 Μαρτίου. Ο Inon Zur μοιράστηκε με ενθουσιασμό στα social media ότι το data center στη Σελήνη είχε λάβει επιτυχώς το τραγούδι και τους στίχους του. «Το τραγούδι θα βρίσκεται πλέον στη Σελήνη... για πάντα!», έγραψε.

Όμως... κάτι πήγε στραβά

Παρόλο που το τραγούδι έφτασε στη Σελήνη, η αποστολή δεν ολοκληρώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί. Κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, η επαφή με τη βάση στη Γη χάθηκε προσωρινά. Όταν η επικοινωνία αποκαταστάθηκε, διαπιστώθηκε ότι το διαστημικό σκάφος είχε προσγειωθεί σε λάθος σημείο και μία από τις δύο κεραίες του δεν λειτουργούσε. Επιπλέον, η παραγωγή ενέργειας του σκάφους ήταν ανεπαρκής για να ολοκληρωθεί η αποστολή.

Μέχρι τις 7 Μαρτίου, η ενέργεια του σκάφους είχε εξαντληθεί εντελώς, βάζοντας άδοξο τέλος στην αποστολή. Αυτό σημαίνει ότι το "Children Of The Sky" δεν κατάφερε να μεταδοθεί πίσω στη Γη, σύμφωνα με την αρχική προσδοκία. Αν όλα είχαν πάει κατ’ ευχήν, θα είχε γίνει το πρώτο τραγούδι που θα μεταδιδόταν ποτέ από τη Σελήνη!

Success, we’re on the Moon! Following Athena’s touchdown on the lunar surface, our friends at Lonestar successfully transmitted ‘Children of the Sky’ song and lyrics to their data center on the Moon. The song will now be on the Moon…forever!! pic.twitter.com/8lxbajRR9N