Brit Awards 2025: Όλοι οι νικητές

Το βράδυ του Σαββάτου 1 Μαρτίου απονεμήθηκαν τα Brit Awards 2025, σε μια βραδιά γεμάτη εκλεκτές παρουσίες, μεγάλες νίκες και μοναδικές εμφανίσεις. Από την κυριαρχία της Charli XCX μέχρι την βράβευση των Ezra Collective, τα BRITS, σε συντονισμό με το σήμερα, απέδωσαν φόρο τιμής στους καλλιτέχνες που κυριάρχησαν στην παγκόσμια σκηνή.

Charli XCX: Η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς

Η Charli XCX ήταν η αδιαφιλονίκητη βασίλισσα των Brit Awards 2025, καθώς κατέκτησε πέντε βραβεία. Η τραγουδίστρια κέρδισε το βραβείο για Artist of the Year, Song of the Year για το "Guess" με την Billie Eilish, και φυσικά το Album of the Year για το άλμπουμ της Brat. Δεν είναι έκπληξη λοιπόν που η Charli XCX αναγνωρίστηκε ως η πιο επιδραστική φιγούρα της βραδιάς, με την προσωπικότητά της και τη μουσική της να ξεχωρίζουν για την αμεσότητα και την πρωτοτυπία τους.

Ezra Collective: Κυρίαρχοι στην κατηγορία Best British Group

Η Ezra Collective κατάφερε να αποσπάσει το βραβείο για την Best British Group, κάτι που σίγουρα το άξιζαν με τη δυναμική τους παρουσία στην σκηνή της jazz και την καινοτομία που φέρνουν με την μουσική τους. Οι Ezra Collective, ένα από τα πιο υποσχόμενα συγκροτήματα του Λονδίνου, συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν και με την εκκεντρική εμφάνιση τους στο κόκκινο χαλί.

Το νέο αστέρι της βρετανικής μουσικής: The Last Dinner Party

Η μπάντα The Last Dinner Party αναδείχθηκε Best New Artist της χρονιάς, και με το νέο τους υλικό, φανερώνουν πως είναι το μέλλον της βρετανικής indie σκηνής. Με την εκρηκτική τους ενέργεια και τις στιβαρές συνθέσεις τους, αναμένεται να συνεχίσουν να κλέβουν την παράσταση και στο μέλλον.

Μοναδικές διεθνείς στιγμές: Chappell Roan και Sabrina Carpenter

Από τις διεθνείς κατηγορίες, η Chappell Roan έκλεψε την παράσταση με το βραβείο International Artist of the Year, ενώ η Sabrina Carpenter σάρωσε με το Global Success Award, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή της επιτυχία και την αναγνώριση που έχει λάβει από το κοινό σε όλο τον κόσμο.

Τα βραβεία, αναλυτικά:

Artist of the Year: Charli XCX

Song of the Year: Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess

Album of the Year: Charli XCX – Brat

Best British Group: Ezra Collective

Best New Artist: The Last Dinner Party

Best International Artist: Chappell Roan

Best Alternative/Rock Act: Sam Fender

Best Hip-Hop/Grime/Rap Act: Stormzy

Best Dance Act: Charli XCX

Best Pop Act: Jade

Best R&B Act: Raye

Rising Star: Myles Smith

Global Success Award: Sabrina Carpenter

Songwriter of the Year: Charli XCX

Producer of the Year: AG Cook