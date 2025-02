Little Simz: Έρχεται το νέο της άλμπουμ Lotus και το πρώτο single "Flood" είναι εδώ

Η Little Simz επιστρέφει και φέρνει μαζί της φρέσκο ήχο και βαριές υποσχέσεις. Η αγαπημένη Βρετανή ράπερ μόλις ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ με τίτλο Lotus, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Μαΐου μέσω της AWAL. Μαζί με την ανακοίνωση, μοιράστηκε και ένα πρώτο δείγμα: το single "Flood", μια συνεργασία-φωτιά με τους Obongjayar και Moonchild Sanelly.

Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό ασπρόμαυρο βίντεο, σκηνοθετημένο από τον Salomon Ligthelm, και δεν το λες τυχαία "δραματικό". Η ατμόσφαιρα είναι σκοτεινή, η ένταση χτίζεται και η Simz, όπως πάντα, παραδίδει bars που σου μένουν.

Τι είναι το Lotus;

Το νέο άλμπουμ της Little Simz έρχεται μετά το No Thank You του 2022 και το περσινό Drop 7 EP. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το Lotus είναι ένας δίσκος που μιλά για αναγέννηση και εξέλιξη — άλλωστε, το λουλούδι λωτός συμβολίζει ακριβώς αυτό: το να ανθίζεις, ακόμα και μέσα στη λάσπη.

Από το Mercury Prize στη Meltdown

Αν το όνομα Little Simz σου λέει κάτι παραπάνω, μάλλον θυμάσαι ότι το 2022 η καλλιτέχνιδα κέρδισε το βραβείο Mercury Prize για το Sometimes I Might Be Introvert — έναν δίσκο που πολλοί αποθέωσαν ως ένα από τα πιο ειλικρινή και καλοδουλεμένα projects της δεκαετίας.

Φέτος, η Simz δεν επαναπαύεται. Εκτός από το νέο της άλμπουμ, ανέλαβε και τον ρόλο της curator για τη φετινή, 30ή έκδοση του Meltdown Festival στο Southbank Centre στο Λονδίνο, που έρχεται τον Ιούνιο. Η Simz, με λίγα λόγια, βρίσκεται σε τροχιά απόλυτης δημιουργικής ακμής.