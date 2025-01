Το "Killing In The Name" των Rage Against The Machine και το "Take Me Out" των Franz Ferdinand έφτασαν τα 1 δισεκατομμύριο streams

Οι Rage Against The Machine και οι Franz Ferdinand είναι οι τελευταίοι που εντάχθηκαν στο Billions Club του Spotify, με τα κομμάτια τους "Killing In The Name" και "Take Me Out" να συγκεντρώνουν κολοσσιαίο αριθμό streams.

Ο frontman των RATM, Tom Morello, ανακοίνωσε το ρεκόρ το Σάββατο (11 Ιανουαρίου), ευχαριστώντας «όλους εκείνους που άκουσαν» το πολιτικά φορτισμένο single, συμπεριλαμβανομένων «εκείνων που το αγαπούν, εκείνων που το μισούν και εκείνων που το απόλαυσαν χωρίς να το καταλάβουν». «Δίκαιη απόδειξη ότι η επαναστατική μουσική και η ειρωνεία ζουν και βασιλεύουν», πρόσθεσε.

Το "Killing In The Name" προέρχεται από το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος του 1992 και γράφτηκε στον απόηχο των ταραχών του Λος Άντζελες εκείνης της χρονιάς. Το κομμάτι μιλά για τη ρατσιστική αστυνομία της πόλης και ο Morello είχε προηγουμένως αναφερθεί στους «λακέδες και κακοποιούς που γλείφουν τις μπότες της ρατσιστικής καπιταλιστικής άρχουσας τάξης».

Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά την κυκλοφορία του, το κομμάτι υιοθετήθηκε από διαδηλωτές σε όλο τον κόσμο. Το 2020, εν μέσω διαδηλώσεων σε όλες τις ΗΠΑ στον απόηχο της δολοφονίας του George Floyd, ο Morello επαίνεσε τους διαδηλωτές στο Πόρτλαντ που φώναζαν «Killing In The Name» στους αστυνομικούς. «Λοιπόν, γι' αυτό είναι!» ανέφερε στο Twitter.

Οι Franz Ferdinand, εν τω μεταξύ, μοιράστηκαν τα νέα μέσω Instagram την Πέμπτη (9 Ιανουαρίου), γράφοντας: «Μόλις μάθαμε ότι το "Take Me Out" έφτασε το ένα δισεκατομμύριο streams στο @spotify. Ευχαριστούμε όλους εσάς τους τρελούς streamers. Τέλος πάντων, αρκετά με αυτό. Το The Human Fear είναι η νέα μας δισκογραφική δουλειά και κυκλοφορεί αύριο [10 Ιανουαρίου]».

Το "Take Me Out" ήταν το δεύτερο single από το ομώνυμο ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος το 2004. Με την κυκλοφορία του, το κομμάτι έφτασε στο Νο3 του βρετανικού singles chart και τοποθετήθηκε στο Νο16 της λίστας του NME με τα 50 μεγαλύτερα Indie Anthems Ever το 2007.