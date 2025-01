H Chappel Roan ανακηρύσσεται νικήτρια του BBC Sound of 2025

Ανακοινώθηκε η νικήτρια της δημοσκόπησης του BBC Radio 1 "Sound of 2025" και δεν είναι άλλη από την Αμερικανίδα popstar Chappell Roan. Το ετήσιο poll του βρετανικού ραδιοφωνικού σταθμού καθορίζει τους ανερχόμενους καλλιτέχνες που «έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να αποκτήσουν mainstream αναγνώριση».

Η ταλαντούχα 26χρονη τραγουδίστρια (κατά κόσμον Kayleigh Rose Amstutz) εκλέκτηκε από ένα πάνελ 180 εκπροσώπων της μουσικής βιομηχανίας και καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων η Dua Lipa και ο Elton John και ξεχώρισε ανάμεσα σε ονόματα όπως οι Ezra Collective, Barry Can’t Swim, Myles Smith και English Teacher.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Chappel Roan (όχι ακριβώς πρωτοεμφανιζόμενη) τα πήγε περίφημα εμπορικά το 2024 με το single της “Good Luck, Babe!” να σκαρφαλώνει στο No.4 των US singles charts τον Σεπτέμβριο (πέντε μήνες από την αρχική του κυκλοφορία) και το αλμπουμ της The Rise and Fall of a Midwest Princess να φτάνει μέχρι και το Νο2 των US albums chart το καλοκαίρι, παρόλο που είχε κυκλοφορήσει το 2023.

Επιπλέον, η νεαρή popstar είναι προτεινόμενη για έξι Grammy και μετά από ένα απίστευτο σερί sold out συναυλιών, έχει ανακοινωθεί ως μία από τις headliners του Primavera Festival στη Βαρκελώνη, μαζί με την Charli XCX και την Sabrina Carpenter, ενώ αναμένεται να εμφανιστεί και στο Reading & Leeds Festival της Αγγλίας, το Øya Festival στο Όσλο, το Sziget στη Βουδαπέστη και το Rock In Seine στο Παρίσι.

Ο Jack Saunders, παραγωγός του BBC Radio 1 δήλωσε: «Κανείς δεν αξίζει αυτή τη διάκριση περισσότερο από την Chappell Roan. Ήταν η πιο συναρπαστική καλλιτέχνης των τελευταίων 12 μηνών και τώρα πρόκειται να γίνει Η Καλλιτέχνιδα των επόμενων 12 μηνών. Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά της δικής της σκληρής δουλειάς: Κράτησε αντίσταση απέναντι σε όσους την αμφισβήτησαν και κράτησε την κοινότητά της κοντά της, ενωμένη, να τροφοδοτεί την ενέργεια των συναυλιών της και των μουσικών κινήματων των οποίων πρωτοστατεί. Συγχαρητήρια Chappell, το 2025 είναι η χρονιά σου!»

Πέρσι, νικητές του poll ήταν οι The Last Dinner Party, ενώ στο παρελθόν μέσω της ψηφοφορίας αυτής έχουν αναδειχθεί ονόματα όπως η Adele (2008), η Florence + The Machine (2009) και ο Sam Smith (2013).

Οι τελικοί φιναλίστ του BBC Sound of 2025 ήταν οι παρακάτω:

Barry Can’t Swim

Chappell Roan

Confidence Man

Doechii

English Teacher

Ezra Collective

Good Neighbours

KNEECAP

Mk.gee

Myles Smith

Pozer