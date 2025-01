Οι Japanese Breakfast επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από τέσσερα χρόνια

Sebastian Bach - Child Within The Man

Oi Japanese Breakfast ανακοίνωσαν το πρώτο τους νέο άλμπουμ μετά από τέσσερα χρόνια. Σε παραγωγή Blake Mills, το For Melancholy Brunettes (& Sad Women) θα κυκλοφορήσει στις 21 Μαρτίου μέσω της Dead Oceans. Η Michelle Zauner μοιράστηκε επίσης το leading single από το άλμπουμ, "Orlando in Love".

Αυτή την άνοιξη, το συγκρότημα θα βγει σε περιοδεία για την υποστήριξη του νέου άλμπουμ. Ξεκινώντας με εμφανίσεις και στα δύο Σαββατοκύριακα του 2025 Coachella Valley Music and Arts Festival, η περιοδεία θα φέρει στη συνέχεια τους Japanese Breakfast σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, με αρκετές άλλες στάσεις σε μουσικά φεστιβάλ κατά μήκος της διαδρομής.

Το For Melancholy Brunettes (& Sad Women) είναι το τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Japanese Breakfast, μετά το ολοκληρωμένο άλμπουμ Jubilee του 2021. Την ίδια χρονιά, η Zauner κυκλοφόρησε το soundtrack για το βιντεοπαιχνίδι της, Sable, και τα best-seller απομνημονεύματά της, Crying in H Mart, τα οποία διασκευάζονται σε ταινία σε σκηνοθεσία του πρωταγωνιστή του A Real Pain και του White Lotus, Will Sharpe. Πριν από λίγους μήνες, η Zauner κυκλοφόρησε επίσης ένα τραγούδι για τη σειρά της Marvel, Agatha All Along.