Στην αλλαγή του χρόνου, τo London Eye φωτίστηκε στο χρώμα του "Brat" άλμπουμ της Charli XCX

Η χρονιά της Charli XCX έκλεισε θεαματικά, καθώς το London Eye φωτίστηκε στο χαρακτηριστικό χρώμα του Brat άλμπουμ της καλλιτέχνιδας, κατά τη διάρκεια των πυροτεχνημάτων της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Τα μεσάνυχτα, η ετήσια γιορτή για τον ερχομό του νέου έτους είδε και πάλι το κέντρο του Λονδίνου να στολίζεται με φώτα, πυροτεχνήματα και μουσική αλλά και να αναδεικνύει μερικά από τα μεγαλύτερα trends του παλιού έτους, μ' έναν αισιόδοξο τόνο για τους 12 μήνες που έρχονται.

Αυτή τη φορά, το London Eye, που γιορτάζει και τα 25α γενέθλιά του, ντύθηκε με τη χαρακτηριστική απόχρωση του λαχανί χρώματος που κυριάρχησε στο Brat Summer του 2024, ενώ ακουγόταν και ένα απόσπασμα του κομματιού "Apple" του άλμπουμ. Η λέξη london με την χαρακτηριστική γραμματοσειρά του άλμπουμ προβαλλόταν επίσης στον μεγάλο τροχό.

Δείτε το απόσπασμα από το θέαμα παρακάτω και όλο το show πυροτεχνημάτων μέσω του BBC iPlayer εδώ.

The full brat-themed fireworks section at the London Eye💚💚 pic.twitter.com/HuUeRIVqMs