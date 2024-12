Η Mariah Carey γιορτάζει 30 χρόνια του "All I Want For Christmas is You" με special εκδόσεις του

Kim Deal - Nobody Loves You More

Πρόσφατα η Mariah Carey ανακοίνωσε ειδικές εκδόσεις του "All I Want For Christmas Is You" για την 30η επέτειο του εμβληματικού εορταστικού τραγουδιού της.

Η κλασική χριστουγεννιάτικη επιτυχία θα είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε βινύλια 12" και 7", καθώς και σε κασέτα και CD single με εορταστικά μπόνους κομμάτια. Μια ψηφιακή πολυτελής επετειακή έκδοση του εορταστικού της άλμπουμ Merry Christmas είναι επίσης διαθέσιμη και περιλαμβάνει τη συναυλία του St. John the Divine, το "Hero" από το ίδιο show και το "Miss You Most (At Christmas Time)".

Άλλες εκδόσεις για την 30η επέτειο του Merry Christmas περιλαμβάνουν ένα zoetrope βινύλιο με κινούμενα visuals και μια 2 x LP Deluxe Edition με ένα φωτογραφικό φυλλάδιο 24 σελίδων που δίνει την ιστορία του χριστουγεννιάτικου ταξιδιού της Carey, μια ειδική χριστουγεννιάτικη κάρτα Mariah και μια πρόσφατα ανανεωμένη έκδοση της εμβληματικής συναυλίας του 1994 St. John the Divine στο Disc 2. Και οι δύο εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες τον Δεκέμβριο 13.

Παρόλα αυτά η έκδοση συνοδεύεται από «δράματα». Ένα βιντεάκι που απηύθυνε η Mariah Carey στο spotify ειδικά στους fans της, στο πλαίσιο του Wrapped, πυροδότησε εικασίες για χρήση AI τεχνολογίας. «Η υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσα να ζητήσω», έλεγε η Carey στο βίντεο ντυμένη με χριστουγεννιάτικη στολή και κόκκινο κραγιόν.

Ωστόσο, η ανταπόκριση στο κλιπ δεν ήταν τόσο θετική και πολλοί αναρωτιούνταν δημόσια μέσω X/Twitter εάν η Carey που είδαν στο κλιπ ήταν αληθινή ή δημιουργήθηκε από AI με βάση την εμφάνισή της. Η τραγουδίστρια είδε τα σχόλια και απάντησε σε ένα tweet: «Κακός φωτισμός και κόκκινα χείλη και νομίζετε όλοι ότι αυτό είναι AI;;» έγραψε εκείνη. «Υπάρχει λόγος που δεν μου αρέσει καθόλου τίποτα από αυτά τα πράγματα!»