Δείτε το βίντεο για το "One And Only" του Michael Kiwanuka σε σκηνοθεσία Malia Obama

Στις 26 Νοεμβρίου, ο Michael Kiwanuka μοιράστηκε ένα νέο μουσικό βίντεο για το "One And Only", σε σκηνοθεσία της κόρης του Barack Obama, Malia. Το βίντεο αποτελεί την πρώτη ενασχόληση της Malia Obama (με καλλιτεχνικό όνομα "Malia Ann") με τη μουσική βιομηχανία.

Στο βίντεο, μια γυναίκα κυνηγά μια άλλη μέσα στο δάσος και τελικά την προλαβαίνει. Όταν τελικά έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο, αποκαλύπτεται ότι η γυναίκα που κυνηγούσε είναι στην πραγματικότητα μια εναλλακτική εκδοχή του εαυτού της.

Το "One And Only" είναι το τέταρτο single που κυκλοφορεί από το νέο άλμπουμ του Kiwanuka Small Changes. Προηγουμένως, o Kiwanuka κυκλοφόρησε τα "Lowdown" Parts I και II, "Floating Parade", "The Rest Of Me" και "Rebel Soul" εν αναμονή της κυκλοφορίας όλου του άλμπουμ.

Το μουσικό βίντεο σηματοδοτεί επίσης την τελευταία σκηνοθετική δουλειά της Malia Ann. Πέρυσι, η νεαρή σκηνοθέτιδα συζητήθηκε για το σκηνοθετικό ντεμπούτο της, τη μικρού μήκους ταινία The Heart. Πριν από αυτό συμμετείχε ως σεναριογράφος στη σειρά Swarm του Amazon Prime Video.