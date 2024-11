O Bob Dylan απαντά στις κατηγορίες χορεύτριάς του ότι δεν της επιτράπηκε «να τον κοιτάζει στα μάτια»

Ο Bob Dylan απάντησε στους ισχυρισμούς μιας πρώην χορεύτριας ότι συνεργάτες του της είπαν να μην κάνει οπτική επαφή με τον μουσικό.

Συγκεκριμένα, μια γυναίκα που ονομάζεται Cheryl Henry και ισχυρίστηκε ότι υπήρξε χορεύτρια του Dylan στο παρελθόν, αφηγήθηκε σε tweet την δική της ιστορία από την συνεργασία της μαζί του.

«Η χαρά μου έφυγε μετά την πρόβα ως μια από τις Backup χορεύτριες για το σετ σας στα Grammy της Νέας Υόρκης το 1991. Όλοι έπρεπε να περπατήσουμε μόνοι μας για να βγούμε από την περιοχή των παρασκηνίων, περνώντας από τα καμαρίνια όπου στεκόσασταν φορώντας μια μαύρη ρόμπα με κουκούλα, όπως φορούσαν οι μπόξερ και μου είπατε καθώς σας προσπερνούσα "Τώρα δεν πας να κόψεις τα μακριά κόκκινα μαλλιά σου πριν από αύριο;" », είπε αρχικά στο tweet της.

Συνέχισε: «Όταν έφτασα στην πόρτα της εξόδου στο Radio City, μου είπαν να μην επιστρέψω. Η Nadine (που οργάνωνε τα πάντα) μας είχε πει σε όλους πριν ΜΗΝ κάνουμε οπτική επαφή μαζί σας! Μάλλον έριξα μια ματιά καθώς πέρασα δίπλα σας! Είχα ένα γράμμα μαζί μου επίσης από μια παλιά σας φίλη, την Katherine Perry που σας γνώριζε από τα χρόνια σου στο West Village.…», ανέφερε στη συνέχεια η χορεύτρια.

Ο θρυλικός τραγουδοποιός αφιέρωσε λίγο χρόνο για να απαντήσει και έγραψε: «Είδα την απάντησή σου. Θέλω απλώς να ξέρεις ότι δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν να μην κάνει οπτική επαφή μαζί μου. Αυτό είναι εντελώς γελοίο. Και την επόμενη φορά που θα με δεις, κοίτα με κατευθείαν στα μάτια.»

