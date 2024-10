O Nick Cave τραγουδά ένα medley επιτυχιών για το Joker: Folie à Deux

Το επίσημο soundtrack για το Joker: Folie à Deux του Todd Phillips κυκλοφόρησε για να συμπέσει με την πρεμιέρα του στους κινηματογράφους. Εκτός από τα μουσικά κομμάτια από τους πρωταγωνιστές Joaquin Phoenix ως Arthur Fleck/Joker και Lady Gaga ως Harley Quinn, το άλμπουμ ανοίγει με ένα νέο τραγούδι από τον Nick Cave.

Η συνεισφορά του Cave είναι ένα medley των ποπ επιτυχιών "Slap That Bass", "Get Happy" και "What the World Needs Now Is Love", τα οποία έγραψαν οι George Gershwin και Ira Gershwin, Harold Arlen και Ted Koehler, Burt Bacharach και Hal David, αντίστοιχα.

Ως εκ τούτου, τα κομμάτια μετατρέπονται από μελωδίες του Μπρόντγουεϊ σε τραγούδια που θυμίζουν περισσότερο το μουσικό στυλ του Cave. Αλλά και οι όμορφοι στίχοι του δεν απογοητεύουν: "What the world needs now is love, sweet love/ No, not just for some but for everyone."