A Better Man: Στην νέα του αυτοβιογραφική ταινία, ο Robbie Williams εμφανίζεται ως... μαϊμού

O Βρετανός ποπ καλλιτέχνης δεν σταματά ποτέ να προκαλεί τους fans του όπως εκείνος ξέρει. Στη νέα βιογραφική ταινία του που είναι καθ' οδόν αποφασίζει να εμφανιστεί στους fans του ως πραγματική μαϊμού και δεν μπορούμε παρά να ανακαλέσουμε το πολύ γνωστό τραγούδι του "Me and My Monkey".

Με τίτλο Better Man, η επερχόμενη βιογραφική ταινία αφηγείται την ιστορία της αχαλίνωτης πορεία προς την άνοδο του Williams. Ο καλλιτέχνης εμφανίζεται στα πλήθη ως ο εαυτός του, αλλά παρουσιάζεται οπτικά ως μαϊμού κατά τη διάρκεια του teaser trailer και ολόκληρης της ταινίας επίσης.

Σε μια συζήτηση του Williams με τον σκηνοθέτη της ταινίας Micheal Gracey, ο δεύτερος λέει «Σε ρώτησα πώς θα έβλεπες τον εαυτό σου αν ήσουν ζώο; Και εσύ αναφέρθηκες στην εικόνα του να σε σέρνουν στη σκηνή για να παίξεις σαν μαϊμού. Έτσι σκέφτηκα αμέσως να σε απεικονίσω όχι όπως σε βλέπουμε, αλλά πώς βλέπεις τον εαυτό σου… Θα σε δω και θα σχετίζομαι μαζί σου με έναν τρόπο που θα είναι πιο συναρπαστικός από κάθε άλλη μουσική βιογραφική ταινία».

Σε σκηνοθεσία του Gracey, που είχε προηγουμένως σκηνοθετήσει τα ντοκιμαντέρ The Greatest Showman και P!NK All I Know So Far, το Better Man έχει ένα cast ηθοποιών που συμπληρώνεται από τους Jonno Davies, Steve Pemberton, Damon Herriman και Raechelle Banno, μεταξύ άλλων. Έχει προγραμματιστεί να προβληθεί σε περιορισμένους κινηματογράφους αυτά τα Χριστούγεννα (Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου), με ευρύτερη διανομή τις 17 Ιανουαρίου 2025.

Όσον αφορά τη μουσική του καριέρα, μεταξύ της πορείας του στο ποπ συγκρότημα Take That και της solo δουλειάς του, ο Williams είναι ένας από τους Βρετανούς καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Στην πραγματικότητα, κανένας Βρετανός solo καλλιτέχνης δεν έχει πουλήσει περισσότερα άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Williams. Οι πιο πρόσφατες κυκλοφορίες του περιλαμβάνουν το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ του 2020, The Christmas Present, και τη συλλογή XXV του 2022.

Δείτε το παλαβό trailer του A Better Man παρακάτω: