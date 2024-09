O Michael Kiwanuka ανακοινώνει νέο άλμπουμ, με τίτλο "Small Changes"

Τον Ιούλιο, ο Michael Kiwanuka έκανε μουσικό comeback με το "Floating Parade" και τώρα ο Βρετανός μουσικός μοιράστηκε άλλα δύο νέα τραγούδια. Τα κομμάτια—"Lowdown (Part I)" και "Lowdown (Part II)"—κυκλοφόρησαν την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, συνοδεία ενός cool video clip, σε σκηνοθεσία Blackwall.

Το "Floating Parade" και τα δύο parts του "Lowdown" θα περιλαμβάνονται στο πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ του Kiwanuka Small Changes. Το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Νοεμβρίου μέσω της Geffen. Είναι δε αποτέλεσμα συνεργασίας του Kiwanuka με τους παραγωγούς Danger Mouse και Inflo, τον μπασίστα Pino Palladino, τον Jimmy Jam και άλλους καταξιωμένους μουσικούς.

Ο Kiwanuka πρόκειται να ξεκινήσει την περιοδεία του στη Βόρεια Αμερική, αργότερα αυτόν τον μήνα, με co-headliner την Brittany Howard.

Το tracklist του Small Changes:

01 Floating Parade

02 Small Changes

03 One and Only

04 Rebel Soul

05 Lowdown (Part I)

06 Lowdown (Part II)

07 Follow Your Dreams

08 Live for Your Love

09 Stay by My Side

10 The Rest of Me

11 Four Long Years