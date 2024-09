Οι Linking Park κάνουν comeback με νέο τραγούδι και νέα σύνθεση

Share this

Εδώ και μήνες φημολογείται η επανένωση του συγκροτήματος η οποία έγινε τελικά πραγματικότητα. Το συγκρότημα, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2024 την επιστροφή του μέσω ενός livestream event, όπου έκαναν το ντεμπούτο τους μια νέα τραγουδίστρια, η Emily Armstrong -πρώην μέλος των Dead Sara- και ένας νέος ντράμερ, ο Colin Brittain.

Το συγκρότημα, με αυτή τη νέα σύνθεση, επέστρεψε μάλιστα δυναμικά, αφού την ίδια ημέρα κυκλοφόρησε νέο τραγούδι με τίτλο "The Emptiness Machine" και ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ From Zero καθώς και μια σύντομη παγκόσμια περιοδεία με έξι συναυλίες σε όλο τον κόσμο.

Σε ένα δελτίο τύπου, ο Mike Shinoda είπε για τη συνεργασία του με τα νέα μέλη:« Όσο περισσότερο δουλεύαμε με την Emily και τον Colin, τόσο περισσότερο απολαμβάναμε το ταλέντο τους και όσα δημιουργήσαμε μαζί. Νιώθουμε πραγματικά δυνατοί με αυτή τη νέα σύνθεση και τη δυναμική νέα μουσική που έχουμε φτιάξει μαζί. Επαναπροσεγγίζουμε τον ήχο-σήμα κατατεθέν μας, ενώ παράληλα εξερευνούμε νέες μουσικές κατευθύνσεις.»

Για το επερχόμενο άλμπουμ"From Zero" και τη νέα εποχή που ξεκινά σημείωσε: «Πριν από τους Linkin Park, το πρώτο μας συγκρότημα λεγόταν Xero. Ο τίτλος λοιπόν αυτού του άλμπουμ αναφέρεται τόσο σε αυτό το ταπεινό ξεκίνημα, όσο και στο ταξίδι που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ηχητικά και συναισθηματικά, έχει να κάνει με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον - αγκαλιάζει τον χαρακτηριστικό ήχο μας, αλλά νέο και γεμάτο ζωή. Έγινε με μια βαθιά εκτίμηση για τα νέα και παλιά μέλη μας, τους φίλους μας, την οικογένειά μας και τους θαυμαστές μας. Είμαστε περήφανοι για το τι έχουν πετύχει οι Linkin Park όλα αυτά τα χρόνια και είμαστε ενθουσιασμένοι για το ταξίδι που έχουμε μπροστά μας.»

Ο Shinoda αποκάλυψε τέλος ότι το τρέχον line-up ήταν τα σκαριά για πολλά χρόνια και ότι δύο χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο του Chester Bennington, τα δύο νέα μέλη ξεκίνησαν να ηχογραφούν στο στούντιο για να βρουν τα πατήματά τους και να ενωθούν με την υπόλοιπη ομάδα.

Ακούστε το "The Emptiness Machine" παρακάτω: