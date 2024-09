Η Victoria των Måneskin παρουσιάζει την πρώτο της single με techno διάθεση

Share this

H εκρηκτική Victoria de Angelis, μπασίστρια των Måneskin ξεκινάει την solo μουσική της πορεία με την κυκλοφορία του πρώτου της single με techno επιρροές "Get up bitch (Shake ya Ass)". Η καλλιτέχνιδα φαίνεται πως αλλάζει πορεία από τις rock and roll καταβολές της και συνεργάζεται με τη Βραζιλιάνα popstar Anitta για να δημιουργήσουν ένα high energy κομμάτι που συνδυάζει στοιχεία bouncy techno και της baile funk.

Το βίντεο κλιπ του κομματιού, σε σκηνοθεσία Simone Bozzelli, ακολουθεί τη De Angelis ντυμένη με βινύλ και γούνινο καπέλο ενώ προσπαθεί να επικοινωνήσει με κάποιον μέσω τηλεφώνου. Ένα μωβ αυτοκίνητο πλησιάζει προς το μέρος της με την Anitta να βγαίνει έξω. Από εκεί φαίνονται οι δυο τους να χορεύουν σε κλαμπ, να πλένουν ένα αυτοκίνητο και να διασκεδάζουν.

Η Victoria δήλωσε για τη νέα της δουλειά «Για μένα, όλα έχουν να κάνουν με την εξερεύνηση και τη συγχώνευση διαφορετικών στυλ, κάτι που φέρνει μια ωμή, ιδρωμένη και παλλόμενη ενέργεια στο dance floor».

Δείτε το video clip του "Get up bitch (Shake ya Ass)" παρακάτω: