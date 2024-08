Το βρετανικό γυναικείο γκρουπ The Last Dinner Party ετοιμάζει ταινία για το ντεμπούτο του "Prelude to Ecstasy"

Ένα από τα πιο επιτυχημένα πρωτοεμφανιζόμενα σχήματα του ευρύτερου «εναλλακτικού» μουσικού χώρου, οι Βρετανίδες The Last Dinner Party, ετοιμάζει ταινία για το debut album του, Prelude to Ecstasy. Η πρεμιέρα της ταινίας είναι προγραμματισμένη για τις 12 Σεπτεμβρίου στο Soho του Λονδίνου, ενώ θα δημοσιευθεί και στο YouTube της μπάντας, την ίδια ημέρα στις 10μμ ώρα Ελλάδος.

‘Prelude to Ecstasy’ the film, coming September 12th. We cordially invite you to feast your eyes upon it with us at our London Premiere in Soho. Register for the chance to attend 🎞️🫗🩸 https://t.co/LkxExqFW9k



The film will also be premiering worldwide on @YouTube at 8pm BST pic.twitter.com/zT5u10mLps