“Black And White”: H ακαταμάχητη soul γοητεία του Jake Isaac

Μετά την επιτυχία του "Good Man", που έγινε μία από τις μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες στην καριέρα του, ο Jake Isaac κυκλοφορεί το νέο του single "BLACK OR WHITE".

Το "BLACK OR WHITE" συνδυάζει καλοκαιρινή, σύγχρονη soul μουσική με μια αισθητή, εγκάρδια ατμόσφαιρα. Ο Jake με τη φωνή του ενισχύει συναισθηματικά το τραγούδι και προσθέτει και με άνεση προσθέτει αυθεντικότητα, με τη φωνή του να θυμίζει τον σπουδαίο Bill Withers. Το τραγούδι ενισχύεται από τα όμορφα gospel φωνητικά σε στιλ ερώτησης-απάντησης και φυσικά τη ζωντανή εξαιρετική ορχήστρα που τον συνοδεύει.

Στιχουργικά, αναφέρεται στην ανάγκη να λες αυτό που πραγματικά εννοείς. Υπάρχουν συζητήσεις που χρειάζονται την λεπτότητα και των δύο πλευρών, αλλά υπάρχουν και στιγμές που για να φτάσεις κατευθείαν στο σημείο που πρέπει, ο μόνος τρόπος είναι να εκφράσεις αυτό που πραγματικά νιώθεις. Ο Jake λέει: «Το «BLACK OR WHITE» εκφράζει την ανάγκη να επικοινωνήσεις για να καταλάβεις τι χρειάζεται κάποιος για να νιώσει την αγάπη. Υποθέτω ότι περιστρέφεται γύρω από το αρχαίο ρητό, «Δεν είναι μόνο τι λες, αλλά πώς το λες».

Ο Jake έγραψε το «BLACK OR WHITE» με την Christine Osborne και τον Aylwin Steele (The Zealots) ενώ στη παραγωγή συνεργάστηκε με τον Ian Barter (Amy Winehouse, Izzy Bizzu). Ο ζωντανός ήχος του «BLACK OR WHITE» είναι κάτι που υπάρχει σε της της πρόσφατες κυκλοφορίες του Jake. Ετοιμάζοντας το έδαφος για το νέο του άλμπουμ, ο Jake Isaac ανακοίνωσε πρόσφατα μια headline εμφάνιση στο Village Underground στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, της 2 Νοεμβρίου.

Κυκλοφορεί από τη Nettwerk Music Group με την υποστήριξη της The Hubsters