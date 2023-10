Ακυρώνονται τα φετινά MTV Europe Music Awards υπό τους φόβους τρομοκρατικών επιθέσεων που θα μπορούσαν δυνητικά να σημειωθούν λόγω

«της αστάθειας των παγκόσμιων γεγονότων», με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στο Ισραήλ και τη Γάζα.

Τα βραβεία εξέδωσαν ανακοίνωση σχετικά με την ακύρωση, αναφέροντας: «Δεδομένης της αστάθειας των παγκόσμιων γεγονότων, αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε με τα MTV EMA του 2023 λόγω μεγάλης προσοχής για τους χιλιάδες υπαλλήλους, μέλη, καλλιτέχνες, θαυμαστές και συνεργάτες που ταξιδεύουν από όλες τις γωνιές του κόσμου για τη βραδιά. Τα MTV EMA είναι μια ετήσια γιορτή της παγκόσμιας μουσικής. Παρακολουθώντας τα καταστροφικά γεγονότα στο Ισραήλ και τη Γάζα να συνεχίζουν να εκτυλίσσονται, αυτό δεν αποτελεί μια στιγμή για μια παγκόσμια γιορτή. Με χιλιάδες ζωές να έχουν ήδη χαθεί, είναι μια στιγμή πένθους. Ανυπομονούμε να φιλοξενήσουμε ξανά τα MTV EMA τον Νοέμβριο του 2024».

Given the volatility of world events, we have decided not to move forward with the 2023 MTV EMAs out of an abundance of caution for the thousands of employees, crew members, artists, fans, and partners who travel from all corners of the world to bring the show to life.