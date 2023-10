Η Swift έσπασε το ρεκόρ που προηγουμένως κατείχε ο Justin Bieber με το Never Say Never.

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο φαίνεται πως σπάει η Taylor Swift, η νέα concert film της οποίας αποκτά διαστάσεις pop φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, η Eras Tour concert film της Swift χρίστηκε και επίσημα ως το πιο επιτυχημένο «άνοιγμα» όλων των εποχών στην κατηγορία του, με έσοδα 97 εκατομμυρίων στο αμερικανικό box office σε μόλις τέσσερις ημέρες. Η δημοφιλέστατη τραγουδίστρια έσπασε το ρεκόρ που προηγουμένως κατείχε ο Justin Bieber με το Never Say Never του 2011.

Η ταινία της Swift άνοιξε ως έκπληξη την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου και η ευρεία κυκλοφορία της στις αίθουσες ξεκίνησε την επόμενη ημέρα σε 3,850 αίθουσες στη Βόρεια Αμερική και 4,150 international venues. Η ταινία προβλήθηκε μάλιστα και στη χώρα μας και μπορείτε να δείτε πιο κάτω τις αντιδράσεις του κοινού, που μετέτρεψε την προβολή σε κανονικό πάρτι.

Η πιο επιτυχημένη concert film όλων των εποχών είναι μέχρι στιγμής το This Is It του 2009, που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατο του Michael Jackson. Τα έσοδα της ταινίας στο παγκόσμιο box office ανέρχονται μέχρι σήμερα στα 380 εκατομμύρια δολάρια.

Το Taylor Swift: The Eras Tour γυρίστηκε τον Αύγουστο που μας πέρασε κατά τη διάρκεια έξι συναυλιών της τραγουδίστριας στο SoFi Stadium του Inglewood στην California. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, το κόστος της ταινίας ανήλθε στα 15 εκατομμύρια και η Swift θα εισπράξει το 57% των εσόδων επί των εισιτηρίων που θα κόψει. Μέχρι στιγμής έχει γίνει πλουσιότερη κατά 55 εκατομμύρια δολάρια.

Η Eras Tour φυσικά αναμένεται να συνεχιστεί τον επόμενο μήνα, με συναυλίες σε Αργεντινή και Βραζιλία. Το 2024, η Swift θα επισκεφθεί Ασία, Αυστραλία και Ευρώπη, προτού επιστρέψει στη Βόρεια Αμερική για μερικές ακόμη εμφανίσεις.