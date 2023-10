Σε καρδιακή προσβολή αποδίδεται σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ ο θάνατος του Rudolph Isley, ιδρυτικού μέλους και τραγουδιστή των Isley brothers, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου στο Ιλινόις.

Ο Isley σχημάτισε τους Isley Brothers με τους αδελφούς του O'Kelly, Ronald και Vernon το 1954, όταν ήταν ακόμα έφηβος και τραγουδούσε στην εκκλησία τους στα προάστια του Σινσινάτι του Οχάιο. Ένα χρόνο αργότερα διαλύθηκαν αιφνιδίως, όταν ο τραγουδιστής Vernon σκοτώθηκε σε τροχαίο σε ηλικία μόλις 13 ετών.

Οι Isley Brothers επανενώθηκαν το 1957 και μετακόμισαν στη Νέα Υόρκη για να κυνηγήσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο. Το 1959, κυκλοφόρησαν το πρώτο τους hit sigle "Shout", για λογαριασμό της RCA, μια δική τους εκδοχή στο "Lonely Teardrops" του Jackie Wilson. Ολόκληρη η οικογένεια κατέληξε στο Νιου Τζέρσεϊ και οι Isley Brothers συνέχισαν να έχουν σημαντικές επιτυχίες στα charts καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '60: "Twist And Shout", "This Old Heart of Mine (Is Weak For You)", "It's Your Thing" κ.α.

Το συγκρότημα μεγάλωσε για να συμπεριλάβει δύο μικρότερα αδέρφια της οικογένειας Isley και άλλα μέλη της ευρύτερης οικογενείας, και συνέχισαν να ηχογραφούν άλμπουμ που έκαναν σημαντικές πωλήσεις την επόμενη δεκαετία: το 3+3 περιελάμβανε μια νέα εκδοχή του δικού τους "Who's That Lady" και το The Heat Is On συμπεριλάμβανε το "Fight the Power". Συνέχισαν να σημειώνουν επιτυχίες R&B στη δεκαετία του '80, αν και μερικά από τα νεότερα μέλη των Isley Brothers αποτραβήχτηκαν από το γκρουπ και έκαναν ένα χωριστό σχήμα. Το 1986 ο O'Kelly πέθανε και μερικά χρόνια αργότερα, ο Rudolph Isley εγκατέλειψε την ομάδα για να γίνει ιερέας. Εισήχθη στο Rock And Roll Hall Of Fame ως μέλος των Isley Brothers το 1992.