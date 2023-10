Την επανακυκλοφορία δύο πρώιμων δίσκων τους ανακοίνωσαν οι Explosions in the Sky, γιορτάζοντας την επέτειο από την κυκλοφορία του Those Who Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live Forever του 2001 και The Earth Is Not a Cold Dead Place του 2003 αντίστοιχα. Οι δύο δίσκοι θα βρεθούν στα καταστήματα ξανά στις 3 Νοεμβρίου.

Η LP edition του Those Who Tell the Truth και η 2xLP edition του The Earth Is Not a Cold Dead Place έγιναν και οι δύο remastered από τον βετεράνο Bob Weston και θα κυκλοφορήσουν σε έγχρωμο βινύλιο για πρώτη φορά. Το The Earth Is Not a Cold Dead Place θα διαθέτει επίσης expanded artwork και τριπλό jacket με slipcase.

Ο όγδοος δίσκος των Explosions in the Sky, το End, κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο. Μετά το τέλος της αμερικανικής του περιοδείας, τον συγκρότημα θα επισκεφθεί ευρωπαϊκούς προορισμούς για συναυλίες.

Those Who Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live Forever – Anniversary Edition Tracklist:

Greet Death Yasmin the Light The Moon Is Down Have You Passed Through This Night? A Poor Man’s Memory With Tired Eyes, Tired Minds, Tired Souls, We Slept

The Earth Is Not a Cold Dead Place – Anniversary Edition Tracklist: