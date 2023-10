Έναν special guest προσκάλεσε στο σκηνή συναυλίας της στο Manchester η PJ Harvey το βράδυ της Τρίτης, προκαλώντας τον ενθουσιασμό του κοινού. Ο λόγος για τον Johnny Marr, με τον οποίο και ερμήνευσαν μαζί τρία κομμάτια της δισκογραφίας της.

Το πρώτο κομμάτι που ερμήνευσαν μαζί οι εμβληματικοί καλλιτέχνες ήταν το “The Desperate Kingdom of Love” του 2004, στο δεύτερο μισό της εμφάνισης της Harvey. Ο Marr ανέβηκε ξανά στη σκηνή και για τις ανάγκες του encore, παίζοντας τα κομμάτια “C’Mon Billy” και “White Chalk”.

Σε ανάρτησή του στο Twitter μετά τη συναυλία, ο Marr μοιράστηκε μια φωτογραφία με τη λεζάντα: «Φανταστική συναυλία από την φανταστική PJ Harvey και τη μαγική της μπάντα. Ένα πραγματικό προνόμιο το ότι έπαιξα αυτά τα κομμάτια. Σ’ αγαπώ Polly».

Η Harvey βρίσκεται εν μέσω της πρώτης περιοδείας της από το 2017, για τις ανάγκες προώθησης του νέου της δίσκου, I Inside the Old Year Dying. Ο Marr από την άλλη κυκλοφόρησε πρόσφατα το single “Somewhere”. Αυτό θα περιλαμβάνεται στην επικείμενη best-of συλλογή του με τίτλο Spirit Power: The Best of Johnny Marr. Ο δίσκος περιλαμβάνει τα αγαπημένα του κομμάτια από τα 10 τελευταία χρόνια της solo καριέρας του, όπως και δύο νέα κομμάτια. Η συλλογή θα κυκλοφορήσει στα δισκοπωλεία στις 3 Νοεμβρίου από την BMG.