Το κομμάτι σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για το επόμενο άλμπουμ του, On an Island, που θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιανουαρίου 2024.

"You can get anywhere on a full tank of fuel

And on an empty heart"

Αυτοί οι στίχοι είναι από το νέο τραγούδι του Sivert Høyem, The Rust, που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου (2023). Ένα μελαγχολικό και αμφίσημο τραγούδι για τον έρωτα και τα «ναυάγια αυτοκινήτων» που σκουριάζουν και τα δυο, κυκλοφόρησε μαζί με ένα ατμοσφαιρικό βίντεο, που περιέχει και πολλά στιγμιότυπα από την ηχογράφηση.

Το The Rust είναι ότι πιο καινούργιο και φρέσκο από την προσωπική δουλειά του Høyem, μετά από δυο ολόκληρα χρόνια, και σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για το επόμενο άλμπουμ του, On an Island που θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιανουαρίου 2024.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, ο Sivert και οι συνεργάτες του μετακόμισαν στο παλιό σπίτι της ενορίας Zoar, στο Nyksund και έστησαν ένα αυτοσχέδιο στούντιο. Είχαν στο μυαλό τους να κάνουν κάτι "απλό και απογυμνωμένο" – μαζί τους είχαν και τον ηχολήπτη, Bjarne Stensli.

Σε ένα εντυπωσιακό περιβάλλον, σε αυτό που κάποτε ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο ψαροχώρι της περιοχής του Vesterålen (η περιοχή καταγωγής των Madrugada) γεννήθηκε το άλμπουμ, On an Island.

Ένα οδοιπορικό σε ένα τοπίο που πρωταγωνιστούν τα σκουριασμένα ανθρώπινα ίχνη αλλά απουσιάζουν οι άνθρωποι. Μέταλλα που σαπίζουν, ξεφλουδισμένοι τοίχοι, σπασμένα παιδικά παιχνίδια, εγκαταλελειμμένα σπίτια, αυτός είναι ο κόσμος του The Rust.

Τα πάντα ηχογραφήθηκαν μέσα σε 14 πυρετώδεις ημέρες, και δούλεψαν κυρίως ως τρίο - o Sivert, o Christer Knutsen (σταθερός συνεργάτης του Sivert, που σε αυτό το άλμπουμ είναι και συμπαραγωγός) και o ντράμερ Børge Fjordheim -. Η μίξη έγινε από τον «θρύλο», Tchad Blake. Δεν είχε γραφτεί τίποτα πριν και όλη η δουλειά βγήκε αυθόρμητα και αβίαστα, και έχουν συμπεριληφθεί όλα, ακόμα και οι τυχαίοι θόρυβοι, το τρίξιμο των ξύλων, το «θρόισμα των φαντασμάτων»...

Ο Sivert Høyem ήταν πάντα μελαγχολικός από τη φύση του. «Στην εποχή του Edvard Munch ήταν μια διάγνωση» επισημαίνει για τη μελαγχολία. Στο πρώτο άκουσμα το άλμπουμ αφήνει έντονη την αίσθηση του "northern gothic" να πλανιέται στην ατμόσφαιρα. Διαχρονικό, άμεσο, διαισθητικό και ωμό, σαν να μεταφέρεσαι στο Vesterålen τον Σεπτέμβριο, όταν πλέον είναι μακριές και κρύες οι νύχτες.

Με το The Rust, ο Sivert Høyem φαίνεται να οδηγείται στην πιο ώριμη, προσωπική αλλά και καλλιτεχνική του περίοδο. Αφαιρετικός και ουσιαστικός, μελαγχολικός και καίριος. Ένας καλλιτέχνης που έχει τόσο ανάγκη η εποχή μας!

Το The Rust κυκλοφορεί σαν προάγγελος του άλμπουμ, On an Island, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε CD, LP Std και Ltd έκδοση.

Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

Δείτε το video: