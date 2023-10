Ακούστε το “Addicted to Romance” που αποτελεί τμήμα του soundtrack της ταινίας She Came to Me της Rebecca Miller.

Κυκλοφόρησε και επίσημα το κομμάτι “Addicted to Romance”, η πολυαναμενόμενη συνεργασία δηλαδή του Bruce Springsteen με τον Bryce Dessner των National. Αυτό αποτελεί τμήμα του soundtrack της ταινίας She Came to Me της Rebecca Miller, που είναι μια ρομαντική κωμωδία που θα δούμε προσεχώς στις αίθουσες.

Ο Springsteen χαρίζει στο κομμάτι τη φωνή του, ενώ ο ίδιος έγραψε και τους στίχους του παίζοντας επίσης πιάνο, keyboards και εκκλησιαστικό όργανο στην ηχογράφησή του. Σε αυτό συμμετέχει και η σύζυγος και bandmate του, Patti Scialfa, σε φωνητικά, ο Ron Aniello στα keyboards, ο Benjamin Lanz στο τρομπόνι και ο Kyle Resnick στην τρομπέτα. Τη διεύθυνση της ορχήστρας ανέλαβε ο Dessner, ο οποίος είναι και συμπαραγωγός μαζί με τον Ron Aniello.

Ολόκληρο το soundtrack της ταινίας είναι ήδη διαθέσιμο λίγο πριν την έξοδό της στια αίθουσες στις ΗΠΑ στις 6 Οκτωβρίου. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Peter Dinklage, Marisa Tomei, Joanna Kulig, Brian d’Arcy James και Anne Hathaway.

Το soundtrack του She Came to Me έρχεται μετά την κυκλοφορία του First Two Pages of Frankenstein των National και του Laugh Track των National, όπως και τη συλλογή του Bruce Springsteen από το 2022, Only the Strong Survive.