Θλίψη επικρατεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα στον χώρο της τέχνης καθώς «έφυγε» από τη ζωή η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και παραγωγός, Irene Cara σε ηλικία 63 ετών. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή από την συνεργάτη της, Judith Moose, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία θανάτου της.

Η Cara έγινε ευρύτερα γνωστή για το τραγούδι και τη σύνθεση της μελωδίας της ταινίας Flashdance του 1983, ενώ τρία χρόνια νωρίτερα είχε ερμηνεύσει και στο μιούζικαλ Fame τη χορεύτρια Coco Hernandez. Για το “Flashdance… What A Feeling” απέσπασε βραβείο Grammy για Best Female Pop Vocal Performance, όπως και Oscar για Best Original Song, ενώ το Fame της χάρισε Grammy για Best New Artist και Best Female Pop Artist.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνω εκ μέρους της οικογένειάς της τον θάνατο της Irene Cara» αναφέρεται στο μήνυμα που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και παραγωγός απεβίωσε στο σπίτι της στη Φλόριντα. Τα αίτια του θανάτου της είναι προς το παρόν άγνωστα και θα ανακοινωθούν όταν υπάρξουν διαθέσιμες πληροφορίες» συμπληρώθηκε στην ίδια ανακοίνωση.

«Η οικογένεια της Irene ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της καθώς ανταπεξέρχεται το πένθος της. Ήταν μια υπέροχα προικισμένη ψυχή, της οποίας η κληρονομιά θα ζει για πάντα μέσα από τη μουσική και τις ταινίες της» αναφέρεται στο μήνυμα.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. - JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh — Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022

Διάφοροι celebrities, συμπεριλαμβανομένων των Jennifer Aniston και Lenny Kravitz, αποχαιρέτησαν μέσα από τα social media τους την τραγουδίστρια.

Η Jennifer Aniston ανέβασε το παρακάτω story στον λογαριασμό της στο Ιnstagram, αναφέροντας πόσο την επηρέασε στη ζωή της το πασίγνωστο τραγούδι της Irene Cara.

Με τη σειρά του o Lenny Kravitz, έγραψε στο Τwitter: «Irene Cara με ενέπνευσες περισσότερο από όσο μπορούσες να μάθεις ποτέ. Η σύνθεση και τα φωνητικά σου δημιούργησαν αγνή ενέργεια που δεν θα σταματήσει ποτέ. Όρισες επίσης μια εποχή που είναι τόσο κοντά στην καρδιά μου».