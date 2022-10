Ένα special set στο Later…With Jools Holland του BBC Two πρόκειται να παρουσιάσουν οι Arctic Monkeys, σε ένα επεισόδιο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εκείνους. Το συγκρότημα αναμένεται να ερμηνεύσει κομμάτια από το The Car, όπως και παλαιότερο υλικό, συζητώντας παράλληλα με τον Jools Holland.

Μερικά από τα κομμάτια που αναμένεται να ακουστούν είναι τα ολοκαίνουρια “There’d Better Be A Mirrorball” και “Body Paint”, αλλά και old favourites όπως το “505” από το Favourite Worst Nightmare του 2007 (το οποίο και βίωσε ένα πρόσφατο revival στο TikTok).

Η εκπομπή αναμένεται να προβληθεί στις 5 Νοεμβρίου, με τους Alex Turner και Matt Helders να μιλούν στον Holland δίπλα στο πιάνο του πλατό.

Δείτε ένα preview clip της εκπομπής εδώ:

Τα πρώτα πέντε επεισόδια του Later…With Jools Holland αναμένεται να φιλοξενήσουν acts όπως οι The 1975, Self Esteem, Burna Boy, The Big Moon, Raye, Phoenix, Suede, Hot Chip, Simple Minds, Christine And The Queens Presents Redcar και πολλούς ακόμη.