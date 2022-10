Ακόμη ένας δίσκος των αγαπημένων Red Hot Chili Peppers για το 2022 είναι γεγονός και αυτός μόλις έγινε διαθέσιμος και επίσημα στο κοινό. Το συγκρότημα επιστρέφει με τον δίσκο Return of the Dream Canteen, τον οποίο και μπορείτε να απολαύσετε πιο κάτω.

Από ό,τι φαίνεται, Anthony Kiedis, Flea και Chad Smith είναι πανευτυχείς με την επιστροφή του John Frusciante στο συγκρότημα, έχοντας γράψει μαζί μπόλικη μουσική το τελευταίο διάστημα, αλλά και υπογράφοντας το παρακάτω κείμενο, το οποίο και απευθύνεται στους θαυμαστές τους.

«Αναζητήσαμε τους εαυτούς μας και τη μπάντα που πάντα υπήρξαμε με έναν τρόπο. Για την πλάκα μας, τζαμάραμε και μάθαμε μερικά παλιά κομμάτια. Πριν να ξεκινήσουμε τη μυστηριώδη διαδικασία του να γράψουμε καινούρια κομμάτια. Μια όμορφη χημεία που μας έκανε φίλους εκατοντάδες φορές στον δρόμο μας ως εδώ. Με το που βρήκαμε αυτή τη φλέβα ήχου και οράματος, απλά συνεχίσαμε να «σκάβουμε». Με τον χρόνο να έχει ξεχειλωθεί σαν ελαστικό ενός φαρδιού εσωρούχου, δεν είχαμε λόγο να σταματήσουμε να γράφουμε και να ροκάρουμε. Ήταν σαν όνειρο. Όταν όλα λέγονταν και συνέβαιναν, η αγάπη μας ο ένας για τον άλλο και η μαγεία της μουσικής μας δώριζαν ακόμη περισσότερα κομμάτια, που δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε. Λοιπόν, το βρήκαμε. 2 διπλά albums που θα κυκλοφορούσαν back to back. Το δεύτερο εκ των οποίων έχει όση σημασία είχε και το πρώτο. Το Return of the Dream Canteen είναι όλα όσα είμαστε και όλα όσα ονειρευτήκαμε να είμαστε. Είναι γεμάτο. Δημιουργημένο από το αίμα της καρδιάς μας, οι δικοί σας, Red Hot Chili Peppers».

Το Return of the Dream Canteen περιλαμβάνει τα singles που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, “Tippa My Tongue” και “Eddie”.

Ακούστε το εδώ:

Return of the Dream Canteen Artwork:

Return of the Dream Canteen Tracklist: