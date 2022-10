Με την ατμοσφαιρική του εκτέλεση να περιλαμβάνεται στον tribute δίσκο με τίτλο Here It Is

Το “You Want It Darker” του Leonard Cohen διασκεύασε πρόσφατα ο Iggy Pop, χαρίζοντας στο κοινό μια ατμοσφαιρική εκδοχή του αγαπημένου μουσικού κομματιού, η οποία και περιλαμβάνεται στον tribute δίσκο με τίτλο Here It Is: A Tribute To Leonard Cohen. Αυτός αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Οκτωβρίου.

Ο δίσκος θα περιλαμβάνει covers καλλιτεχνών και συγκροτημάτων όπως οι Norah Jones, James Taylor, Nathaniel Rateliff, Peter Gabriel, Mavis Staples και πολλών ακόμη, ενώ την παραγωγή του ανέλαβε ο Larry Klein. Στον δίσκο περιλαμβάνονται πιο συγκεκριμένα 12 διασκευές κομματιών από ολόκληρο το εύρος της καριέρας του Cohen, συμπεριλαμβανομένων κομματιών από τον ντεμπούτο δίσκο του 1967, Songs Of Leonard Cohen, αλλά και του τελευταίου δίσκου του από το 2016, You Want It Darker.

«Δεν υπάρχει κανένας άλλος σαν τον Leonard, σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο Iggy σε σχετικό statement.

Απολαύστε τη διασκευή του πιο κάτω και δείτε την tracklist του δίσκου:

‘Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen’ tracklist: