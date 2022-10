Την κυκλοφορία ενός νέου δίσκου με τίτλο World Record ανακοίνωσαν οι Neil Young & Crazy Horse, δίνοντας στη δημοσιότητα το πρώτο κομμάτι αυτού, το “Love Earth”. Η νέα δισκογραφική δουλειά του καλλιτέχνη και του συγκροτήματός του πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 18 Νοεμβρίου από την Reprise και θα αποτελείται από 11 κομμάτια.

Το World Record ηχογραφήθηκε στο studio Shangri-La του Rick Rubin στο Malibu, ενώ σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, αυτό εξετάζει την κατάσταση της Γης αυτή την περίοδο, το αβέβαιο μέλλον της, ακόμη και τη σχέση που έχει ο Young με τα αυτοκίνητα (στο κομμάτι “Chevrolet”)!

Οι Neil Young & Crazy Horse κυκλοφόρησαν το 2019 τον δίσκο Colorado, τον οποίο ακολούθησε το Barn του 2021. Οι ίδιοι κυκλοφόρησαν πρόσφατα τα archival releases, Way Down in the Rust Bucket και Toast.

World Record:

01 Love Earth

02 Overhead

03 I Walk With You (Earth Ringtone)

04 This Old Planet (Changing Days)

05 This World (Is in Trouble Now)

06 Break the Chain

07 The Long Day Before

08 Walkin’ on the Road (To the Future)

09 The Wonder Won’t Wait

10 Chevrolet

11 This Old Planet Reprise