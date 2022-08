Με έναν διδακτορικό τίτλο από το Berklee College of Music τιμήθηκε η εμβληματική Joni Mitchell, ο οποίος και της παραδόθηκε από το Institute of Jazz and Gender Justice του κολλεγίου σε μια ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Santa Monica.

Την τελετή παρουσίασαν οι Linda και Russell Brown του MaddocksBrown Foundation, με την Mitchell να εμφανίζεται φορώντας έναν custom τήβεννο που έφερε το κέντημα “Dr. Joni Mitchell”.

«Είναι ένα όμορφο event. Οι λέξεις δεν μπορούν να το περιγράψουν. Έχω τους καλούς μου φίλους εδώ μαζί μου», ανέφερε η Mitchell στο κοινό, στο οποίο βρίσκονταν μεταξύ άλλων οι Herbie Hancock και Wayne Shorter.

«Μακάρι να ήταν ζωντανοί οι γονείς μου. Η μητέρα μου ειδικά θα ήταν πολύ περήφανη γι’ αυτό γιατί επιθυμούσε να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο. Γράφτηκα στο art school και τα παράτησα έναν χρόνο μετά. Πίστευε για μένα ότι το εγκατέλειψα. Οπότε το να έβλεπε αυτό το κατόρθωμα θα ήταν κάτι το εντυπωσιακό για εκείνη. Μακάρι να μπορούσα να το μοιραστώ μαζί της», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Η τελετή απονομής του τίτλου περιλάμβανε tributes από μουσικούς όπως οι Esperanza Spalding, Dianne Reeves και Säje, ενώ φοιτητές του Berklee όπως οι Devon Gates, Julian Miltenberger, Milena Casado και Nika Ko ερμήνευσαν κομμάτια της Mitchell, συμπεριλαμβανομένων των “A Case of You”, “Love”, “Both Sides Now” και “River”.

Τον περασμένο μήνα, η Mitchell πραγματοποίησε μια surprise performance μαζί με την Brandi Carlile στο Newport Folk Festival, η οποία αποτελούσε και το πρώτο της live set έπειτα από το σχεδόν θανατηφόρο ανεύρυσμα που υπέστη το 2015. Αυτό της είχε στερήσει τότε τη δυνατότητα να παίζει κιθάρα, με την καλλιτέχνη να μαθαίνει ωστόσο ξανά να το κάνει μέσα από σχετικά βίντεο στο διαδίκτυο.